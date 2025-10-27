「oasisファンなの!?」人気芸人、世界的アーティストとのツーショット実現!? 「完全にファンの表情」
お笑いタレントのレイザーラモンRGさんは10月26日、自身のX（旧Twitter）を更新。お笑いコンビ・カベポスターの永見大吾さんと世界的ミュージシャン？ のツーショットを公開し、話題となっています。
【写真】カベポスター・永見＆世界的ミュージシャンのツーショット!?
この投稿に、よしもと道頓堀シアターの公式Xアカウントは「RGさんを見つけた瞬間の永見さんは完全にファンの表情でした」とコメント。また、ファンからは「あるあル・ギャラガー」「似てるようで似てない感」「oasisファンなの!?」「永見さんめっちゃ笑顔」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「すいません僕oasis大好きで…」RGさんは「永見『すいません僕oasis大好きで…写真一緒にいいですか？』 リR『オー！ナイトスクープ！』 永見『えー！見てくれてたんですか！？』 I heard you say」とつづり、1枚の写真を投稿。永見さんとイギリスのロックバンド・Oasisのリアム・ギャラガーさんとのツーショット……ではなく、RGさんが扮するリアムさんとのツーショットです。Oasisといえば25・26日、東京ドームで来日公演を開催したことが話題に。永見さんは、本当にリアムさんと会ったかのような満面の笑みを浮かべています。
「楽屋でoasisさんに会えた」同日、永見さんも自身のInstagramで「楽屋でoasisさんに会えた」とつづり、リアムさんに扮したRGさんとのツーショットを公開。ファンからは「日本公演の合間にすごい」「なんだかグッときます！」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
