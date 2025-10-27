フィギュアスケート男子でグランプリシリーズ第2戦中国杯を制した佐藤駿（21＝エームサービス・明大）、女子で3位表彰台の渡辺倫果（23＝三和建装・法大）が27日、重慶から成田空港に帰国した。

佐藤は大技4回転ルッツなどを決めて今季自己ベストの合計278・12点をマーク。次戦の第4戦NHK杯（11月7日開幕）に向け「あっという間になる。コンディションを見て、無理しないようにしたい」と語った。NHK杯はコロナ下で国内選手のみだった20年大会を除けば初出場。「出たかったので楽しんで滑りたい。この流れでシーズンベストをさらに更新したい」と意気込んだ。

五輪シーズンの今季は右足首を負傷して出遅れた。今大会に向け超音波や電気治療など従来のアプローチでなく、体外衝撃波治療を選択。中国出発の1週間前にうつ伏せ状態で治療を受け「骨が圧迫されている感じ。ケガした時より痛かった」と苦笑いで振り返った。

「何千発も撃つ感じで、凄い痛かったんですけど。今までで一番痛くて、大丈夫かなと思ったけど、効いた」と明かし「痛み止め飲まなくても良いくらい。（痛みが）試合はゼロだった」と語った。