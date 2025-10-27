「段違いの究極プリンセスが舞い降りた…！」トップコスプレイヤー・えなこ《まばゆいオーラ漂うディズニーハロウィン仮装》に称賛の声続出

世界観を再現した圧巻のコスプレ

『「思わず見惚れる谷間＆極上美ヒップラインが丸見え…！」トップコスプレイヤー・えなこ《猫の女神に扮した妖艶ショット》でファン悩殺』が大きな注目を集めた、えなこがインスタを更新。

東京ディズニーリゾートで、ディズニー映画『美女と野獣』に登場するヒロイン「ベル」に扮したハロウィンコスプレが、まるで映画のワンシーンのようだと話題を呼んでいる。

ベルの象徴ともいえる黄金色のボールガウンは、上品さと存在感を兼ね備えた仕上がり。

立体的なスカートのドレープや、サテン生地の光沢が高貴な雰囲気を引き立てている。アクセサリーやヘアスタイルも細部まで再現され、見る者を物語の世界へと誘う。

背景には石造りの扉や蔦の絡まる壁が広がり、まるで野獣の城を思わせる幻想的な雰囲気。柔らかな自然光がドレスの金色を一層際立たせ、ベルの知的で優雅な魅力を際立たせている。

SNSでは「人形みたいなメイク抜群だね」「スペック高すぎ」「ハイレベルすぎる」といったコメントが相次ぎ、国内外のファンから称賛の声が寄せられている。

えなこのコスプレは、質感の統一と所作の上品さで、クラシックなプリンセス像をアップデートしている。

【もっと見る】「下乳チラ見せ大胆SHOTに理性が保てませんっ…！」トップコスプレイヤー・えなこ《超ショート丈Tシャツ×ビキニ姿》にファン興奮必至

【もっと見る】「下乳チラ見せ大胆SHOTに理性が保てませんっ…！」トップコスプレイヤー・えなこ《超ショート丈Tシャツ×ビキニ姿》にファン興奮必至