『お文具といっしょ』キャンディフォルムが可愛い「あめぬい」参上♪
『お文具といっしょ』が「あめぬい」シリーズに登場！ 約10cmの可愛いぬいぐるみをお手元で楽しんで。
☆癒やされ可愛い表情とフォルムの「あめぬい お文具さん」をチェック！（写真4点）＞＞＞
「お文具といっしょ」は ”なんだか疲れたこころの中を、ほんのり満たしてくれる” キャラクターシリーズで、お文具さんとその仲間たちの日常を綴った動画や漫画がSNSで大人気の癒し系キャラクター。
2018年よりX（旧Twitter）にて4コマ漫画の投稿をスタートし、2019年に書籍化。2020 年にはYouTubeでのアニメーション作品もスタート、各種SNSの総フォロワー数は脅威の100万人超えなど幅広いファン層から支持されている。
可愛いキャンディフォルムがたまらない「あめぬい」シリーズに、大人気キャラクターコンテンツ『お文具といっしょ』が登場！ 2025年10月24日（金）から「eeo Store online（通販）」にて販売がスタートした。
「あめぬい」とは、 ”キャンディ（あめ）” などの様々なモチーフをキャラクターが抱えたA3によるオリジナルぬいぐるみシリーズ。
お出かけ先に連れていきやすいサイズ感が嬉しいポイントで、モフッと乗っている姿にほんわか癒されちゃいます。
今回の新作は『お文具といっしょ』より、お文具さんとプリンさんの全2種がラインナップ。
大きさは約10cmと、コレクションしやすい可愛いサイズ感。付属のボールチェーンを使ってカバンなどにつければ、いつでも一緒にお出かけできちゃいます！
この機会にぜひお迎えくださいね♪
（C）お文具／講談社
☆癒やされ可愛い表情とフォルムの「あめぬい お文具さん」をチェック！（写真4点）＞＞＞
「お文具といっしょ」は ”なんだか疲れたこころの中を、ほんのり満たしてくれる” キャラクターシリーズで、お文具さんとその仲間たちの日常を綴った動画や漫画がSNSで大人気の癒し系キャラクター。
2018年よりX（旧Twitter）にて4コマ漫画の投稿をスタートし、2019年に書籍化。2020 年にはYouTubeでのアニメーション作品もスタート、各種SNSの総フォロワー数は脅威の100万人超えなど幅広いファン層から支持されている。
「あめぬい」とは、 ”キャンディ（あめ）” などの様々なモチーフをキャラクターが抱えたA3によるオリジナルぬいぐるみシリーズ。
お出かけ先に連れていきやすいサイズ感が嬉しいポイントで、モフッと乗っている姿にほんわか癒されちゃいます。
今回の新作は『お文具といっしょ』より、お文具さんとプリンさんの全2種がラインナップ。
大きさは約10cmと、コレクションしやすい可愛いサイズ感。付属のボールチェーンを使ってカバンなどにつければ、いつでも一緒にお出かけできちゃいます！
この機会にぜひお迎えくださいね♪
（C）お文具／講談社