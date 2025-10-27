「news every.」の森圭介キャスターが、ニュースの気になる情報をお伝えする「なるほどッ！」。27日のテーマは、「トランプ大統領が来日“高市流”おもてなし」です。

■トランプ氏、来日 高市首相との関係どうなる？

アメリカのトランプ大統領が27日午後、日本に到着しました。トランプ大統領の来日後の日程ですが、27日は夕方から天皇陛下と会見しました。

そして、28日午前中は日米首脳会談。仕事の話を進めながら昼食をともにするワーキングランチも予定されています。さらに、北朝鮮拉致被害者家族との面会も調整されていて、午後には横須賀基地を視察する予定です。

28日夜には日本の経済界のトップらとの夕食会が予定されていて、トヨタ自動車の豊田章男会長らが出席予定です。ここで日本側は新たな投資を打ち出す考えで、複数の政府関係者が「大型の投資案件の準備が進んでいる」と話しています。

そして最終日の29日は午前中に日本をたち、APECの会場、韓国へと向かうということです。

今回の来日は、高市首相とトランプ大統領との関係がどうなるのかなどが非常に注目されていますが、トランプ大統領は移動するエアフォースワンの中で、安倍元首相が素晴らしい人で親友だったとした上で、高市首相について「彼女はシンゾー・アベととても親密だったと聞いている。とてもいいことだ。日本とアメリカにとって本当に助けになるだろう」と語っています。

■“高市流”のおもてなしは…

では、高市首相とトランプ大統領が「どのような関係を築くことができるのか」に注目してみていきます。

各国首脳が訪れる際、お土産などでおもてなしすることが慣例となっています。これまで、日本からトランプ大統領には「金色のゴルフクラブ」や「金色のミャクミャク」などをお土産として渡してきました。そして今回は、能登地震の被災地、石川・金沢の金箔を使った「黄金のゴルフボール」が準備されているそうです。

そしてもう1つ、「安倍元首相が使用していたゴルフセット」が贈られる予定だということです。トランプ大統領は、ゴルフが共通の趣味の安倍元首相と度々、プレーをともにする“ゴルフ外交”を行っていましたが、その思い出の品を安倍昭恵さんがプレゼントすることを検討しているということです。

トランプ氏が大統領として来日するのは今回で4回目。令和元年の2019年に令和初の国賓として迎えた際にも、おもてなしが行われました。安倍元首相とのゴルフはもちろん、大相撲観戦も予定に組み込まれました。その観戦でも異例な対応がありました。

大統領から「近くで見たい」とのリクエストがあったため、土俵近くに特設のソファが設けられたのです。

さらに、食事面でも好みに合わせていました。夜、炉端焼き店での夕食会では、若鶏の串焼きや和牛ステーキなどが出され、宮中晩さん会では、メインディッシュに牛肉料理。これは、肉好きのトランプ大統領に合わせたものだったそうです。

■高市首相、大統領専用ヘリ「マリーンワン」に同乗か

さらに、今回は異例な予定が調整されています。それは「マリーンワン」と呼ばれる大統領専用ヘリに高市首相が同乗することです。

28日の午後には空母ジョージ・ワシントンを訪れますが、その移動中、大統領専用機に高市首相が同乗する方向で調整が進んでいるということです。過去には、安倍首相がアメリカを訪れた際にマリーンワンに同乗したこともあるのですが、当時も異例の対応といわれていました。

一緒に乗り物に乗ることで、2人の信頼関係や距離の近さをアピールする戦略だということです。

戦後、日本の外交や安全保障の軸となってきたアメリカとの関係は来日スケジュールの中でどうなっていくのか、また、「関税と投資」の要求に日本がどれだけ応えるのか、高市首相とトランプ氏の関係がどうなるのかといった点も注目されます。

（10月27日放送『news every.』より）