スターバックスのホリデー2025♡“JOYFUL MEDLEY”でつながる冬の笑顔

11月1日（土）からスタートする、スターバックスのホリデーシーズン2025。“JOYFUL MEDLEY-JOYでつながる-”をテーマに、ひと口で気持ちも笑顔も広がる限定ドリンク＆スイーツが登場します♡冬の定番ティー「ジョイフルメドレー」にストロベリーが重なった新作ビバレッジで、あなたも今年のホリデーをもっと特別にしてみませんか？

注目の“ジョイフルメドレー”新作ドリンク

「ジョイフルメドレー ティー」は、ブラックティー・ウーロン茶・ジャスミンティーをブレンドし、アプリコットなどの香りも纏った冬の定番ティーです。

さらに2025年はミラベル（西洋スモモ）などの風味を加えた奥深い味わいが楽しめるようになりました。

そのティーを使った『ストロベリー & ジョイフルメドレー ティー フラペチーノ®』や『ストロベリー ムース & ジョイフルメドレー ティー ラテ』（Iced／Hot）で、ホイップ・ストロベリー果肉・ムースのテクスチャも堪能できます。

フラペチーノ®のお持ち帰り価格は687円（税込）／店内利用700円（税込）です。また、ラテの価格もShort 570円（税込）～となっています。

さらに今年は、アイスビバレッジにカスタマイズできる4種のクッキー（別売・お持ち帰り54円／店内55円）が登場。

リボン・スノーマン・くま・人形のデザインで、どれが当たるかのワクワクも♡

※絵柄は選べません。

【ココナッツサブレ×ビアードパパ】夢のコラボ再登場♡幸せ広がるシュークリーム味

スイーツ＆クッキーで満たす冬のご褒美タイム

ドリンクだけじゃなく、『ストロベリーチーズケーキ』（お持ち帰り570円／店内580円）も登場！

真っ赤なストロベリーソース、ストロベリーホイップ、クランブルが重なり、食べ進めるたびに変化する味わいや食感が魅力です。

また、会員向けキャンペーン「Holiday Joyful Town」では、11月1日（土）～12月25日（木）までミッションをクリアするとBonus Starやデジタルスターバックスカードがもらえ、さらに抽選プレゼントの応募も可能。

さらに寄付プログラム「Be a Santa ドネーションプログラム」も4年目を迎え、全国のこども食堂へのギフト寄付を通じて地域の笑顔につながります。

ホリデーシーズンは“SHARE THE JOY”を♡

今年のスターバックス ホリデーシーズン2025は“JOYFUL MEDLEY”をテーマに、ドリンク・スイーツ・キャンペーンすべてが「つながる・広がる」喜びを届けてくれます。

冬だからこそ味わいたいストロベリー×ティー、華やかなスイーツ、そして誰かと分かち合うこの時間。

11月1日（土）から全国（一部店舗を除く）でスタートなので、早めにお出かけして“Joyをつながる”ひとときを楽しんでください♡