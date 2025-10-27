mabanua、ディアンジェロさん追悼のひとり演奏パフォーマンスが話題に
音楽プロデューサー／ドラマーのmabanuaが公開したディアンジェロさんの追悼パフォーマンス動画が話題となり、米音楽カルチャー集団・Okayplayerの公式インスタグラムで紹介された。
【動画】mabanua、ディアンジェロさん追悼のひとり演奏パフォーマンス動画
mabanuaは、ディアンジェロさんのアカペラ音源をサンプラーに取り込み、ドラム、ベース、フェンダーローズ、ギターをすべて一人で演奏。自身の生演奏とディアンジェロさんのボーカルを融合させ、生前のディアンジェロさんらしいスタイルで、敬意を込めたトリビュートを披露した。
この映像を見たOkayplayer公式アカウントからは「とても美しい、最高の追悼をありがとう。ハイライトとして私たちのInstagramで紹介したい」というDMが届き、同アカウント上にピックアップとして掲載された。
Okayplayerは、コモン、エリカ・バドゥ、ザ・ルーツらが関わり、ディアンジェロさんや鬼才ビートメーカーのJ・ディラさんも生前参加していたことで知られるクリエイティブ集団。今回の追悼シリーズでは、mabanuaのほかにも、クレイグ・デイヴィッドがアカペラで歌う映像、ディクソンが車内で歌う姿、SiRによる自宅での弾き語りなど、さまざまなアーティストによるパフォーマンスが紹介されている。
