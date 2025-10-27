¡Ú³÷·´¥Ü¡¼¥È¡¡¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹¥·¥ê¡¼¥ºÂè16Àï¡Û±óÆ£¥¨¥ß¡¡Æ²¡¹¤ÈÆ¨¤²º£Ç¯3V¡Ö¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹³÷·´¤Î¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹¥·¥ê¡¼¥ºÂè16Àï¡Ö¥à¡¼¥ó¥é¥¤¥È¥×¥ê¥ó¥»¥¹·èÄêÀï¡×¤Ï27Æü¡¢12R¤ÇÍ¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢±óÆ£¥¨¥ß¡Ê37¡á¼¢²ì¡Ë¤¬Ä¹ÅèËüµ¤Î2¥³¡¼¥¹º¹¤·¤òµö¤µ¤ÌÆ¨¤²¤Ç1Ãå¡£9·î7Æü¤Î²¼´Ø°ìÈÌÀï°ÊÍè¤È¤Ê¤ëº£Ç¯3²óÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡ÊÄÌ»»48²óÌÜ¡¢³÷·´¤Ç¤Ï5²óÌÜ¡Ë¡£2Ãå¤ËÄ¹Åè¡¢3Ãå¤ËºÙÀîÍµ»Ò¤¬Æþ¤ê3Ï¢Ã±¡ã1¡ä¡ã2¡ä¡ã5¡ä¤Ï1ÈÖ¿Íµ¤¤Î560±ß¡£
¡¡É½¾´¼°¤Ç±óÆ£¤Ï¡Ö¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢½õ¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ä´À°¤Ï¹ç¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ²£¤ËÎ®¤ì²á¤®¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¤¢¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤À¤Ã¤¿¤é¸·¤·¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£½ÐÂ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ºòÇ¯Âç¤ß¤½¤«¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥àG1¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤ËÂ³¤¯³÷·´Ï¢Â³V¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤¿¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î21¹æµ¡¤Ë¾Î»¿¤Î¸ÀÍÕ¤òÂ£¤Ã¤¿¡£
¡¡Í¥¾¡¾Þ¶â105Ëü±ß¤ò³ÍÆÀ¤·¤ÆÇ¯´Ö³ÍÆÀ³Û¤¬5000Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¡¢½÷»Ò¥é¥ó¥¯¼ó°Ì¤òÆÈÁö¤¹¤ë±óÆ£¤Ï¡Ö¾ù¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¥È¥Ã¥×¤Ç¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ËÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª±óÆ£¤Î¼¡Áö½Ð¾ì¤Ï11·î5¡Á10Æü¤ÎµÜÅçG3¥ª¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡ÖµÜÅç¥×¥ê¥ó¥»¥¹¥«¥Ã¥×¡×¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£