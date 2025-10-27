ÌîÅÞ£¶ÅÞ¤¬¥¬¥½¥ê¥ó»ÃÄêÀÇÎ¨Ç¯ÆâÇÑ»ß¤ò¶¨µÄ¡¡¼«Ì±ÅÞ¤¬±þ¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¡Ö½¤Àµ°ÆÄó½Ð¡×¤ò¸¡Æ¤
¡¡Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Ê¤É¤ÎÌîÅÞ£¶ÅÞ¤Ï£²£·Æü¡¢¥¬¥½¥ê¥óÀÇ¤Ë¾å¾è¤»¤µ¤ì¤ë»ÃÄêÀÇÎ¨ÇÑ»ß¤Ë¸þ¤±¤¿¶¨µÄ¤ò¹ñ²ñÆâ¤Ç²þ¤á¤Æ³«¤¤¤¿¡£
¡¡¶¨µÄ¤Ë¤ÏÎ©·û¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¢¶¦»ºÅÞ¡¢»²À¯ÅÞ¡¢ÆüËÜÊÝ¼éÅÞ¡¢¼ÒÌ±ÅÞ¤ÎÀÇÀ©Ä´ºº²ñÄ¹¤¿¤Á¤¬½ÐÀÊ¡£ÌîÅÞÂ¦¤Ï°ú¤Â³¤¡¢Ç¯Æâ¤Î¥¬¥½¥ê¥ó»ÃÄêÀÇÎ¨ÇÑ»ß¤Ë¸þ¤±¤Æ¼«Ì±ÅÞÂ¦¤ËÆ¯¤¤«¤±¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÏÇ¯Æâ¤ËÊä½õ¶â¤ÇÇÑ»ß¤ÈÆ±ÍÍ¤Þ¤ÇÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤·¡¢ÍèÇ¯¤ËÀµ¼°¤ËÇÑ»ß¤¹¤ë¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÌîÅÞÂ¦¤È¤Î¶¨µÄ¤¬¤Þ¤È¤Þ¤ê¼¡Âè¡¢Êä½õ¶â¤òÁý³Û¤·¡¢¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê¤òÃÊ³¬Åª¤Ë°ú¤²¼¤²¤¿¤¤Êý¿Ë¤À¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¿È¤Ï£±£±·îÃæ½Ü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤Æ£²½µ´Ö¤´¤È¤Ë£±¥ê¥Ã¥È¥ëÅö¤¿¤ê£µ±ß¤ò°ú¤²¼¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢£±£²·îÃæ½Ü¤Ë»ÃÄêÀÇÎ¨ÇÑ»ß¤ÈÆ±ÍÍ¤Þ¤Ç°Â¤¯¤¹¤ë¡£¥¬¥½¥ê¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¤Ê¤É»ö¶È¼Ô¸þ¤±¤Ë°Ü¹Ô´ü´Ö¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¡¢ÇÑ»ß¤Ï±ÛÇ¯¤¹¤ë¤ÈÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶¨µÄ½ªÎ»¸å¡¢Î©·û¤Î½ÅÆÁÏÂÉ§ÀÇÄ´²ñÄ¹¤ÏÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÇ¯Æâ¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨ÇÑ»ß¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤³¤ì¤«¤é¤â²æ¡¹¤È¤·¤Æ¤Ï¼çÄ¥¤·Â³¤±¡¢Í¿ÅÞ¤Ë°û¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬£±¤Ä¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡½ÅÆÁ»á¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç¼«Ì±ÅÞÂ¦¤«¤é¤Ïºâ¸»¤Ë´Ø¤·¤Æ¶ñÂÎÅª¤ÊÄó°Æ¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£²¾¤Ë¼«Ì±ÅÞ¤¬Ç¯Æâ¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨ÇÑ»ß¤Ë±þ¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢£±£²·î£²£µÆü¤ËÇÑ»ß¤¹¤ë¤¿¤á¤Î´ØÏ¢Ë¡°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤âÄó½Ð¤·¤¿¤¤¡×¤È¹ñ²ñ¤ËÄó½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
