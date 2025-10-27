メディアミックスプロジェクト「D4DJ」、新曲の連続リリーススケジュールを全公開！ 5周年記念アルバムや5周年記念グッズの新情報を一斉解禁！
スマートフォン向けリズムゲーム『D4DJ Groovy Mix』(以下グルミク)の配信5周年を記念した配信番組『水曜日のD4DJ #74 Mashup!#20』にて、新曲のサブスクリプション配信の連続リリースやユニット単独ライブ、グッズなど、メディアミックスプロジェクト「D4DJ」関連情報が一斉解禁された。
まず、Peaky P-key、EGOEGG、Photon Maiden、Happy Around!の新曲が、現在6日連続で配信がスタートした。
また、グルミク5周年を記念したフルアルバム『Turn UP the D4DJ』がD4DJ OFFICIAL ONLINE STOREからリリース決定！2024年6月にゲームリリースされた「Bloody Mary」から「天使が来りて笛を吹く」まで、ゲームを彩った楽曲をセレクト。さらに、初公開となるRemix楽曲を収録＆ジャケットデザインを使用したアクリルスタンドが付属。完全受注生産限定盤として、ここでしか手に入らない“にょちおTシャツ”がセットになったスペシャル仕様も用意されている。こちらはD4DJ OFFICIAL ONLINE STOREにて予約受付中。
そして、Happy Around!、Peaky P-key、 Photon Maiden、Merm4id,、燐舞曲、Lyrical Lily、UniChØrd、 Abyssmareの計32キャラクターの5周年イラストを使用したグッズが発売決定！さらに、2024年10月から2025年10月までにアプリ内にてリリースされたナビゲーションカード[Navigation：Classic]のイラストを使用したグッズも登場。
さらに11月4日(火)より、EGOEGGメンバーがパーソナリティを務めるラジオ「EGOEGGのエゴいラジオ」がラジオ大阪にて配信開始！D4DJからゲストが登場するかも…？配信開始を楽しみに待っていてほしい。●配信情報
「I’m a HERO」
Peaky P-key
配信中
「Searchlight」
EGOEGG
配信中
「Meteor」
Photon Maiden
10月28日(火)リリース予定
「In Colors Anew」
Photon Maiden
10月29日(水)リリース予定
「Mirror」
Photon Maiden
10月30日(木)リリース予定
「アヤカシパレェド」
Happy Around!
10月31日(金)リリース予定
●リリース情報
『Turn UP the D4DJ』
アーティスト：Happy Around!, Peaky P-key, Photon Maiden, Merm4id, 燐舞曲, Lyrical Lily, UniChØrd, Abyssmare
2026年1月28日発売
レーベル：DD RECORDS
【完全受注生産限定盤(Tシャツ付) 】
価格：￥9,900（税込）
【通常盤(特装仕様)】
価格：￥6,600（税込）
仕様：三方背ケース入り2枚組ジュエルケース
販売先：D4DJ OFFICIAL ONLINE STORE
封入特典
ジャケットアクリルスタンド
D4DJ Groovy Mix ディスクスキンシリアルコード
D4DJ Groovy Mix 楽曲プレイシリアルコード(初公開Remix)
＜収録予定曲＞
DISC１
1：ハピフルカラフルdays☆ミ / Happy Around!
2：4 PIECES OF CAKE / Happy Around!
3：咲ケ、舞踊無双 / Peaky P-key
4：We are COMPLETE! / Peaky P-key
5：In Colors Anew / Photon Maiden
6：Meteor / Photon Maiden
7：WIN-WIN / Merm4id
8：GIVE Attention / Merm4id
9：Bloody Mary / 燐舞曲
10：夏ニモマケズ！ / Lyrical Lily
11：君たちはKawaiku生きるか / Lyrical Lily
12：バズゾンビ / UniChØrd
13：TSUTAE♡TALK / UniChØrd
14：Now or Never / Abyssmare
15：ARK / Abyssmare
DISC2
01：ハピアラブレード講座DX〜初級編〜 / Happy Around!
02：Happy Countdown!! / Happy Around!
03：WHITE moment / Peaky P-key
04：Mirror / Photon Maiden
05：無限大 / Photon Maiden
06：Desperate Situation / Merm4id
07：Lyrical Tea Party! / Lyrical Lily
08：天使が来りて笛を吹く / Lyrical Lily
09：Refactoring UtØpia / UniChØrd
10：Øver the Universe / UniChØrd
11：JUNKBOX / Abyssmare
12：初公開Remix ※詳細は後日公開
●グッズ情報
グッズラインナップ
・D4DJ Groovy Mix 5th Anniversary アクリルスタンド 全32種 2,200円(税込)
・D4DJ Groovy Mix 5th Anniversary Tシャツ 全32種 5,500円(税込)
・D4DJ Groovy Mix 5th Anniversary [Navigation：Classic]アクリル時計 全32種 5,500円(税込)
グルミク5周年を記念して、D4DJ OFFICIAL ONLINE STOREにて、1注文につき合計15,000円(税込)以上ご注文で送料無料になるキャンペーンを開催！
詳細はこちら
https://store.d4dj-pj.com/
ラッフルくじの実施が決定！
グルミク5周年を記念して、D4DJラッフルくじの実施が決定。今冬発売予定。詳細はラッフル公式サイトにて後日公開予定です。
ラッフル公式サイト
https://raffle-kuji.jp/
EGOEGGライブグッズ公開！
11月3日(月・祝)開催のEGOEGG ONEMAN LIVE”EGOISTA”のライブグッズの販売が決定しました。
当日のグッズ販売についてはD4DJ公式X、D4DJ公式サイトをご確認ください。
グッズラインナップ
・アクリルスタンド《全4種》(神田はれ/汐留ライカ/谷町慈雨/一ノ橋美雲) 各1,800円(税込)
・ユニットロゴTシャツ《数量限定》 4,400円(税込)
・マフラータオル《数量限定》 3,300円(税込)
・アクリルスタンド《新衣装ver.全4種》(城崎桃華/宇田川ももか/白野ユウ/もものすけ)
各1,500円(税込)
・アクリルキーホルダー《新衣装ver.全4種》(城崎桃華/宇田川ももか/白野ユウ/もものすけ)
各1,200円(税込)
・三角くじ《会場限定・メンバーごとのBOX》 各BOX1回 1,000円(税込)
・ボイス付きチェキ《新衣装ver.ボイスは各3種》(城崎桃華/宇田川ももか/白野ユウ/もものすけ)各2,500円(税込)
・サイン入りチェキ《新衣装ver.》(城崎桃華/宇田川ももか/白野ユウ/もものすけ)
各2,500円(税込)
・通常チェキ《新衣装ver.・サイン無し》(城崎桃華/宇田川ももか/白野ユウ/もものすけ)
各1,500円(税込)
ライブ詳細はこちら
https://d4dj-pj.com/live-event/post-148
●番組情報
「EGOEGGのエゴいラジオ」
放送時間：毎週火曜 22:00-22:30
初回放送：2025年11月4日(火)
放送局：ラジオ大阪(FM91.9 AM1314)
パーソナリティ：EGOEGG(宇田川ももか / 城崎桃華 / 白野ユウ / もものすけ)
アーカイブ：放送終了後、ミクチャアプリ内公式番組にて順次公開（予定）
関連リンク
D4DJ公式サイト
https://d4dj-pj.com/
D4DJ Groovy Mix公式サイト
https://d4dj-groovymix.jp/