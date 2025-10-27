メディアミックスプロジェクト「D4DJ」、新曲の連続リリーススケジュールを全公開！ 5周年記念アルバムや5周年記念グッズの新情報を一斉解禁！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

スマートフォン向けリズムゲーム『D4DJ Groovy Mix』(以下グルミク)の配信5周年を記念した配信番組『水曜日のD4DJ #74 Mashup!#20』にて、新曲のサブスクリプション配信の連続リリースやユニット単独ライブ、グッズなど、メディアミックスプロジェクト「D4DJ」関連情報が一斉解禁された。

まず、Peaky P-key、EGOEGG、Photon Maiden、Happy Around!の新曲が、現在6日連続で配信がスタートした。

また、グルミク5周年を記念したフルアルバム『Turn UP the D4DJ』がD4DJ OFFICIAL ONLINE STOREからリリース決定！2024年6月にゲームリリースされた「Bloody Mary」から「天使が来りて笛を吹く」まで、ゲームを彩った楽曲をセレクト。さらに、初公開となるRemix楽曲を収録＆ジャケットデザインを使用したアクリルスタンドが付属。完全受注生産限定盤として、ここでしか手に入らない“にょちおTシャツ”がセットになったスペシャル仕様も用意されている。こちらはD4DJ OFFICIAL ONLINE STOREにて予約受付中。

そして、Happy Around!、Peaky P-key、 Photon Maiden、Merm4id,、燐舞曲、Lyrical Lily、UniChØrd、 Abyssmareの計32キャラクターの5周年イラストを使用したグッズが発売決定！さらに、2024年10月から2025年10月までにアプリ内にてリリースされたナビゲーションカード[Navigation：Classic]のイラストを使用したグッズも登場。

さらに11月4日(火)より、EGOEGGメンバーがパーソナリティを務めるラジオ「EGOEGGのエゴいラジオ」がラジオ大阪にて配信開始！D4DJからゲストが登場するかも…？配信開始を楽しみに待っていてほしい。

●配信情報「I’m a HERO」Peaky P-key配信中

「Searchlight」

EGOEGG

配信中

「Meteor」

Photon Maiden

10月28日(火)リリース予定

「In Colors Anew」

Photon Maiden

10月29日(水)リリース予定

「Mirror」

Photon Maiden

10月30日(木)リリース予定

「アヤカシパレェド」

Happy Around!

10月31日(金)リリース予定

●リリース情報

『Turn UP the D4DJ』

アーティスト：Happy Around!, Peaky P-key, Photon Maiden, Merm4id, 燐舞曲, Lyrical Lily, UniChØrd, Abyssmare

2026年1月28日発売

レーベル：DD RECORDS

【完全受注生産限定盤(Tシャツ付) 】

価格：￥9,900（税込）

【通常盤(特装仕様)】

価格：￥6,600（税込）

仕様：三方背ケース入り2枚組ジュエルケース

販売先：D4DJ OFFICIAL ONLINE STORE

封入特典

ジャケットアクリルスタンド

D4DJ Groovy Mix ディスクスキンシリアルコード

D4DJ Groovy Mix 楽曲プレイシリアルコード(初公開Remix)

＜収録予定曲＞

DISC１

1：ハピフルカラフルdays☆ミ / Happy Around!

2：4 PIECES OF CAKE / Happy Around!

3：咲ケ、舞踊無双 / Peaky P-key

4：We are COMPLETE! / Peaky P-key

5：In Colors Anew / Photon Maiden

6：Meteor / Photon Maiden

7：WIN-WIN / Merm4id

8：GIVE Attention / Merm4id

9：Bloody Mary / 燐舞曲

10：夏ニモマケズ！ / Lyrical Lily

11：君たちはKawaiku生きるか / Lyrical Lily

12：バズゾンビ / UniChØrd

13：TSUTAE♡TALK / UniChØrd

14：Now or Never / Abyssmare

15：ARK / Abyssmare

DISC2

01：ハピアラブレード講座DX〜初級編〜 / Happy Around!

02：Happy Countdown!! / Happy Around!

03：WHITE moment / Peaky P-key

04：Mirror / Photon Maiden

05：無限大 / Photon Maiden

06：Desperate Situation / Merm4id

07：Lyrical Tea Party! / Lyrical Lily

08：天使が来りて笛を吹く / Lyrical Lily

09：Refactoring UtØpia / UniChØrd

10：Øver the Universe / UniChØrd

11：JUNKBOX / Abyssmare

12：初公開Remix ※詳細は後日公開

●グッズ情報

グッズラインナップ



・D4DJ Groovy Mix 5th Anniversary アクリルスタンド 全32種 2,200円(税込)

・D4DJ Groovy Mix 5th Anniversary Tシャツ 全32種 5,500円(税込)

・D4DJ Groovy Mix 5th Anniversary [Navigation：Classic]アクリル時計 全32種 5,500円(税込)

グルミク5周年を記念して、D4DJ OFFICIAL ONLINE STOREにて、1注文につき合計15,000円(税込)以上ご注文で送料無料になるキャンペーンを開催！

詳細はこちら

https://store.d4dj-pj.com/

ラッフルくじの実施が決定！

グルミク5周年を記念して、D4DJラッフルくじの実施が決定。今冬発売予定。詳細はラッフル公式サイトにて後日公開予定です。

ラッフル公式サイト

https://raffle-kuji.jp/

EGOEGGライブグッズ公開！



11月3日(月・祝)開催のEGOEGG ONEMAN LIVE”EGOISTA”のライブグッズの販売が決定しました。

当日のグッズ販売についてはD4DJ公式X、D4DJ公式サイトをご確認ください。

グッズラインナップ

・アクリルスタンド《全4種》(神田はれ/汐留ライカ/谷町慈雨/一ノ橋美雲) 各1,800円(税込)

・ユニットロゴTシャツ《数量限定》 4,400円(税込)

・マフラータオル《数量限定》 3,300円(税込)

・アクリルスタンド《新衣装ver.全4種》(城崎桃華/宇田川ももか/白野ユウ/もものすけ)

各1,500円(税込)

・アクリルキーホルダー《新衣装ver.全4種》(城崎桃華/宇田川ももか/白野ユウ/もものすけ)

各1,200円(税込)

・三角くじ《会場限定・メンバーごとのBOX》 各BOX1回 1,000円(税込)

・ボイス付きチェキ《新衣装ver.ボイスは各3種》(城崎桃華/宇田川ももか/白野ユウ/もものすけ)各2,500円(税込)

・サイン入りチェキ《新衣装ver.》(城崎桃華/宇田川ももか/白野ユウ/もものすけ)

各2,500円(税込)

・通常チェキ《新衣装ver.・サイン無し》(城崎桃華/宇田川ももか/白野ユウ/もものすけ)

各1,500円(税込)

ライブ詳細はこちら

https://d4dj-pj.com/live-event/post-148

●番組情報

「EGOEGGのエゴいラジオ」

放送時間：毎週火曜 22:00-22:30

初回放送：2025年11月4日(火)

放送局：ラジオ大阪(FM91.9 AM1314)

パーソナリティ：EGOEGG(宇田川ももか / 城崎桃華 / 白野ユウ / もものすけ)

アーカイブ：放送終了後、ミクチャアプリ内公式番組にて順次公開（予定）

関連リンク

D4DJ公式サイト

https://d4dj-pj.com/

D4DJ Groovy Mix公式サイト

https://d4dj-groovymix.jp/