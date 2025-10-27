恋人の元カノと自分を比べてしまう!?「蟹座（かに座）」のあなたは「ことあるごとに比較してしまう」!?
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする「12星座別×恋愛コラム」。
恋人の過去は気にしないつもりでも、ふとした瞬間に元カノの存在が頭をよぎることはありませんか？ もう終わった関係とわかっていても、好きだからこそ気になってしまうもの。恋人の昔の彼女と自分を比べてしまいやすい星座を、12星座別にみていきましょう。
（監修者：東京・池袋占い館セレーネ所属 小林みなみさん）
■蟹座（かに座）……ことあるごとに比較してしまう
感情の起伏が激しい傾向がある蟹座。恋人との関係に少しでも不安を感じると一気にネガティブモードになり、ことあるごとに元カノと自分を比較してしまうようです。元カノの話を聞くと、自分はそんな風にされたことがないと落ち込み、まだ元カノを忘れていないのでは？ と勝手に想像してモヤモヤすることも。
■監修者プロフィール：小林みなみ（こばやし みなみ）
編集・ライター。出版社、大手占いコンテンツ会社勤務を経て、フリーランスに。会社員時代に占いに初めてふれ、その世界にはまる。現在は、雑誌・WEBで占い記事をメインに執筆している。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
