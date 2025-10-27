LEO BE:FIRST¤Î¡Èå«¤Î¿¼¤µ¡É¤òÌÀ¤«¤¹¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë²ñ¤¦¤È¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤Ç¡Ä¡×
»³ºêÎçÆà¡Ê¤ì¤Ê¤Á¡Ë¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö»³ºêÎçÆà¤ÎÃ¯¤«¤ËÏÃ¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡£¡Ê¥À¥ì¥Ï¥Ê¡Ë¡× https://news.audee.jp/news/index.html?ctg=%E5%B1%B1%E5%B4%8E%E6%80%9C%E5%A5%88%E3%81%AE%E8%AA%B0%E3%81%8B%E3%81%AB%E8%A9%B1%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%8B%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%81%93%E3%81%A8%E3%80%82¡ÊËè½µ·îÍË¡ÁÌÚÍË13:00¡Á14:55¡Ë¡£º£²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢BE:FIRST¤ÎLEO¡Ê¥ì¥ª¡Ë¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡ª º£Ç¯4·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡ÖBE:FIRST World Tour 2025 -Who is BE:FIRST?-¡×¤Î¤³¤È¤ä¡¢9·î17Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¿·¶Ê¡Ö¶õ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡4·î¤Ë¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼³«ºÅ¡ª°õ¾Ý¿¼¤¤³¹¤Ï¡©
¤ì¤Ê¤Á¡§BE:FIRST¤Ï¡¢º£Ç¯4·î¤«¤é7·î¤Þ¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡ÖBE:FIRST World Tour 2025 -Who is BE:FIRST?-¡×¤ò³«ºÅ¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥¢¥¸¥¢¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÎÁ´12ÅÔ»Ô¤ò²ó¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ä¥¢¡¼¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
LEO¡§³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤¤¤í¤ó¤ÊÊ¸²½¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤¿¤Î¤¬°ìÈÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¤ì¤Ê¤Á¡§ÆÃ¤Ë¤·¤Ã¤¯¤ê¤¤¿ÅÔ»Ô¤Ï¤É¤³¤Ç¤¹¤«¡©
LEO¡§LA¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¤Î³¹ÊÂ¤ß¤Ï¹¥¤¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂÀÍÛ¤¬¤è¤¯½Ð¤Æ¤¤¤ÆÃÈ¤«¤«¤Ã¤¿¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¶õ¤¬¤¹¤´¤¯¹¤¯¤Æ¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤È¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤â¡Ê·úÊª¤Î¡Ë³°´Ñ¤¬¤¹¤´¤¯¥¥ì¥¤¤Ç¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¥Ñ¥ê¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¤ä¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ë¤ÏÇ®ÎÌ¤¬¤¹¤´¤¯¹â¤¯¡¢¥é¥¤¥ÖÃæ¤âËÍ¤é¤¬¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Ë²¡¤µ¤ì¤ë¤°¤é¤¤¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤ò´¶¤¸¤¿¤Î¤¬¡¢¤¹¤´¤¯°õ¾Ý¿¼¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¢¡BE:FIRST ¤Ï¡È°¦¤¬¿¼¤¤¡É
¤ì¤Ê¤Á¡§º£Æü¤ÎÈÖÁÈ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Æ¡¼¥Þ¤¬¡È¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤Î¥Á¥«¥é¡ª¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Ç³èÆ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
LEO¡§1¿Í¤è¤ê¤â¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤¤¤ë¤Û¤¦¤¬°Â¿´¤·¤Þ¤¹¤·¡¢ÉáÃÊ¤«¤éÃ¯¤«¤¬Íî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤Ï¡¢¤½¤ì¤ò»¡¤·¤ÆÃ¯¤«¤¬¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤âÉáÃÊ¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤â»Ù¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ë¥¤¥ä¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡È¸½¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤éËº¤ì¤é¤ì¤ë¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë²ñ¤¦¤È¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬°ìÈÖ¤Î¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤È¤¤¤¦¤«¡¢³Î¸Ç¤¿¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ì¤Ê¤Á¡§¤ß¤ó¤Ê»¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
LEO¡§¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Îº¢¤«¤é¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»¡¤·¤ÆÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¸å¤í»Ñ¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢°¦¤¬¿¼¤¤¥Á¡¼¥à¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ì¤Ê¤Á¡§¤½¤ì¤Ï·ëÀ®Åö»þ¤«¤é¤Ç¤¹¤«¡©
LEO¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤È¤â¤È»÷¤¿¤â¤ÎÆ±»Î¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¶õµ¤´¶¤äµ¤¼Á¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤ì¤Ê¤Á¡§ËÜÅö¤Ë¡Ê·ëÀ®¤·¤Æ¡Ë¿ôÇ¯¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î·ëÂ«ÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
LEO¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤¦¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ºòÆü¤â¤º¤Ã¤È¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢»Å»ö¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤â¤º¤Ã¤È¤¤¤ë¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤ì¤Ê¤Á¡§¡È1¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡É¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
LEO¡§¡Ê°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤Ï¡Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£´ðËÜÅª¤Ë¥¸¥à¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¥µ¥¦¥Ê¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡Ä¡ÄºòÆü¤ÏÌîµå¤ò°ì½ï¤Ë´Ñ¤Æ¡Ö¤Þ¤¿¤Í¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤ì¤Ê¤Á¡§¤Ø¤§¡ª ÎÉ¤¤Ãç¤Ç¤¹¤Í¡£
LEO¡§Çû¤ê¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¹¥¤¤Ê¤È¤¤ËÍè¤Æ¡¢¹¥¤¤Ê¤È¤¤Ë¡Ö¥Ð¥¤¥Ð¥¤¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦µ¤³Ú¤Ê´Ø·¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢µï¿´ÃÏ¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£
¢¡¿·¶Ê¡Ö¶õ¡×¤¬N¥³¥óÃæ³ØÀ¸¤ÎÉô¤Î²ÝÂê¶Ê¤Ë¡ª
¤ì¤Ê¤Á¡§¤½¤·¤Æ¡¢9·î17Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¤Ï¿·¶Ê¡Ö¶õ¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡ª ¤³¤Á¤é¤Ï¡ÖÂè92²óNHKÁ´¹ñ³Ø¹»²»³Ú¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¡ÊN¥³¥ó¡Ë¡×¤ÎÃæ³Ø¹»¤ÎÉô¤Î²ÝÂê¶Ê¤È¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹ç¾§¶Ê¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤Ï¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡©
LEO¡§¤¤¤í¤ó¤Ê»×¤¤¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤é¤Ï¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Ë¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¥ë¡¼¥Ä¤¬¤¢¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¶Ê¤¬Â¿¤¤ËÍ¤é¤Ë¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¿§¤Ç¹ç¾§¶Ê¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡¢¤½¤ì¤¬¤¤¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¡¢Â÷¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤Ö¤óÀÕÇ¤¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤·¤Ã¤«¤ê·Á¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¤ì¤Ê¤Á¡§Ãæ³ØÀ¸¤Î³§¤µ¤ó¤¬¡Ö¶õ¡×¤ò²Î¤¦¤È¤¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤É¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤«¡©
LEO¡§³§¤µ¤ó¡¢¤â¤¦²Î¼«ÂÎ¤Ï¤¦¤Þ¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢BE:FIRST¤Î¡Ö¶õ¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò1²óËº¤ì¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬Ç¼ÆÀ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤¬°ìÈÖ¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§»³ºêÎçÆà¤ÎÃ¯¤«¤ËÏÃ¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡£
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µ·î¡ÁÌÚÍË 13:00¡Á14:55
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§»³ºêÎçÆà
¡Êº¸¤«¤é¡Ë¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Î»³ºêÎçÆà¡¢LEO¤µ¤ó
