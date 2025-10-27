前の話を読む。SNSのオフ会で出会い同棲を始めたミチオとサトコ。すぐにサトコはミチオの行動を監視し始め、ミチオに位置情報アプリを入れるよう要求してきた。断り切れず、アプリを入れるミチオだが…。


■帰るなり詮索がはじまる…



■会社の帰り道に現れたのは…



■サトコの言動に驚くばかり！



■愛されている証拠!?


サトコは、ミチオが帰るなり「まっすぐ帰ってこなかった」ことについて聞きます。

ミチオが「本屋に寄っていた」と素直に答えると、サトコは「嘘をつかれなくて良かった」と安心しました。

実はサトコは、アプリでミチオの行動を逐一監視していたのです。

翌日、ミチオは寄り道せずに帰ろうとしますが、会社を出たところでサトコに遭遇！

「一緒に帰りたくて迎えに来た」というサトコに、ミチオは驚きました…。

度が過ぎていると思いつつも、愛されていると感じてしまうミチオ。

しかし話を聞くと、サトコは「ミチオと一緒にいる時間を増やすために仕事を辞めた」と言うのです。

ミチオは、その言葉に背筋が冷たくなるのを感じました。

※このお話は作者とりまる、ねこぽちゃさんに寄せられた複数のエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。


(とりまる、ねこぽちゃ)