■これまでのあらすじ

結婚の報告のため帰省した凛は、海外赴任の話を出した途端、母に猛反対されてしまう。彼は凛の夢を知っているからこそ、一緒に渡米したいと願っていた。かつて留学の夢を祖母の病で諦め、母を支えることを選んだ凛は、今度こそ自分のために生きようと決意する。一方で母は、離婚で苦労した過去から娘の結婚を不安視していた。「賢いから大丈夫」と言う周囲の声を信じられず、賢い娘ほど大切なことを見落とすのだと思い、ついに凛の結婚相手と向き合う決意をする。



■娘が彼氏を連れてきた――その勢いに圧倒される母■変わった人…でも手土産のチョイスは悪くない？娘の彼氏と初めて顔を合わせた母。手土産をどっさり抱え、声も大きくて、あまりの勢いに思わず圧倒されそうになります。第一印象は「ちょっと変わった人…？」不安が募る一方で、持ってきた手土産には母の好物がずらり。――手土産のセンスは、案外悪くないのかもしれません。(福々ちえ)