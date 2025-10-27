大谷翔平が第3戦を前に意気込み語る 相手ファンの『お前はいらない』チャントには「家庭では言われないように努めたい」



大谷翔平（c）SANKEI

ドジャースの大谷翔平投手(31)が26日(日本時間27日)、ワールドシリーズ第3戦を前に会見し、意気込みなどを語った。

ドジャースはここまで敵地トロントで1勝1敗。初戦は大敗したが、大谷はワールドシリーズ初アーチを放った。第2戦は山本由伸投手(27)が、ポストシーズン2試合連続完投勝利でタイに戻した。

明日27日(同28日)の第3戦はグラスノー、28日(同29日)の第4戦は大谷が先発する。大谷のワールドシリーズでの登板は初めてとなる。

＜大谷翔平投手一問一答＞

ーー山本投手の投球で参考になったこと、役に立つことはありましたか？

由伸は本当に素晴らしかったと思いますし、あれだけの素晴らしい打線に対してあれだけのピッチングをしたことは、チームメートとして素晴らしいと思っています。

やっぱり素晴らしい打線を相手に投げる時は、自分のパフォーマンスをしっかり出さないと抑えられないというのは大前提にあると思うので、相手の準備をしながら自分のコンディションをまず一番大事にしたいと思っています。

――ポストシーズンではスプリットを多用していますが、理由は？

その球種だけが特に有効かと言われたら分からないですけど、他の球との兼ね合いが一番大事じゃないかと思うので。

あとは投げるスポットもそうですし、その球だけが特に有効なわけではないのかな、と個人的には思っています。

――ロバーツ監督が打席について言及していますが、どう思っていますか？

状態的には少しづつ上がってきているとは思うので、毎回毎回いい打席を目指していますけど、相手も素晴らしい投手ばかりですし、必ずしもそういうわけにはいかないと思うので。

事前の準備と打席に入る前の心構えを大事にしながら、1打席1打席大事にしたなと思っています。

――トロントでは「We don't need you(お前はいらない)」というファンのコールがありましたが

素晴らしかったと思いますね。僕の妻がすごく大好きなチャント(掛け声)なので、はい。

いじられましたけど、個人的には良かったなと思っています。

――屋外でのフリー打撃についてですが、目的は？

一番は自分のスイングと実際に飛んでいる打球の質感、打球の感覚によって自分が正しく構えているか、正しく触れているかっていうところが一番。

中(室内ケージ)ではできないことだと思う。あとはもろもろ、ビジョンの見え方とかそういうところも含めて、確認はしたいなと思っています。

――二刀流を目指す少年たちへメッセージがあればお願いします。

そういう風にやりたい選手がいるのであれば、あきらめる必要はないと思いますし、どこまでもできると思う。

本人の本当にやる気と努力次第でどこまでも個人的にはいけるんじゃないかと思っていますし、応援しています。

――少年時代の自分へメッセージを送るとすると

どうですかね。もうちょっと勉強しなさい、って言えばいいんじゃないですかね。

――憧れの野球選手はいましたか？

野球はずっと見てきたので、たたその頃は(テレビで)どんな試合でも見られるわけではなかったので日本人のプレーしている試合が多かったですし、そういう意味で松井さん、イチローさんはよく見ていたので、やっぱり憧れみたいなものは持っていたかなと思いますね。

――スプリットの空振り率がレギュラーシーズンと比較してポストシーズンでは格段に上がっています。

(スプリットは)リハビリの中では最後の最後に調整する球ではあるので、まあ間に合って調整できたのは良かったです。

最初の方に投げていたスプリットっていうのは、まだ調整段階のあまり精度の高くないものであったのかなとは思っています。

――2年前と投げ方、球種、球速など、別人が投げているように見受けられますが、自分の感覚としてはどうなんでしょうか。

ワインドアップを含めて変えている点ではありますけど、不安なくしっかり投げられているのが一番の違いかなと思います。

2022年、2023年も投げましたけど、どこか思い通りに行かないという違和感がありながら投げていた時期もあったので、今はそういうことはなく、自分のやりたいように体がついてきているなと思っています。

――短期決戦に入って屋外フリー打撃が必要になった理由は？

休みが多かったというのもそうですし、シーズン中は全体のボリュームを考えないといけないので、ゲーム中のスイング量もそうですし、1日のスイング量も管理しないといけないので。

外で打つと自分が思っているよりも負荷が高くなってしまいがちなので、そういうところはレギュラーシーズンとは違うかなと思います。

――ブルージェイズ打線に感じていることはありますか？

大前提として自分がしっかりとしたパフォーマンスというか、自分の持っているものの中で高いパフォーマンスをまず出せる、という状況を作ることが最優先かなと思います。

その中で、相手を分析したものをもとに対策していければいいのかな、と思っています。

――1勝1敗でロサンゼルスに戻ってきました。

もう終わったことは切り替えてというか、3戦先取のホーム開幕だと思って臨めばいいんじゃないかと思っています。

――ワールドシリーズでは初の投打二刀流での出場が待っています。

去年は肩のケガもあって、なかなかシリーズ自体に全力で集中できる状況ではなかったので、そういう意味では大きく違うと思います。

ヒジの状態も含めて健康体でプレーできることに日々感謝したいですし、ここまでこう最後まで残ってワールドシリーズを戦えていることにまず感謝したいなと思っています。

――プレッシャーがかかる場面が増える中、どういうことでリラックスしていますか？

家に帰ったらリラックスしています。

家庭ではね、トロントで言われたようなチャント(掛け声＝お前はいらない)は言われないように努めたいなと思っています(笑)。

――トロントでは打席で「お前はいらない」のチャント(かけ声)は聞こえていましたか？

聞こえていましたよ、もちろん。MVPの時もそうですし、基本的には聞こえていますけど、集中しているので特にそれが気になるとかはないです。

――山本投手が2試合連続完投勝利、大谷投手にとって現実的なものですか？

レギュラシーズンでも1試合完投するのも難しいですし、それをポストシーズンの相手のレベルも高くなる、プレッシャーもかかる中で2試合連続でやってくれるのは、なかなかできることではないので、頼もしいというか。

僕はその時オフェンスをやっていたので、オフェンス陣からしたら本当に頼もしく早く援護してあげたいなって気持ちになりますし、本当に素晴らしいピッチングだったな、と見ていて思っていました。

テレ東リアライブ編集部

