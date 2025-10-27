ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

21:00

メキシコ貿易収支（9月）

予想 N/A 前回 -19.439億ドル



21:30

米耐久財受注（速報値）（9月）

予想 0.3% 前回 （前月比)

予想 0.2% 前回 （輸送除くコア・前月比)



28日

0:30

米2年債入札（690億ドル）



2:00

米5年債入札（700億ドル）





英国市場と欧州市場は冬時間に移行（※経済統計発表が1時間遅くなる）

ECBブラックアウト期間入り（金融政策に関する発言自粛）（30日まで）

FRBブラックアウト期間入り（金融政策に関する発言自粛）（31日まで）



※米政府機関閉鎖の影響で米経済統計の発表は延期になる可能性



※予定は変更されることがあります。

