ＮＹ市場 この後のイベント
21:00
メキシコ貿易収支（9月）
予想 N/A 前回 -19.439億ドル
21:30
米耐久財受注（速報値）（9月）
予想 0.3% 前回 （前月比)
予想 0.2% 前回 （輸送除くコア・前月比)
28日
0:30
米2年債入札（690億ドル）
2:00
米5年債入札（700億ドル）
英国市場と欧州市場は冬時間に移行（※経済統計発表が1時間遅くなる）
ECBブラックアウト期間入り（金融政策に関する発言自粛）（30日まで）
FRBブラックアウト期間入り（金融政策に関する発言自粛）（31日まで）
※米政府機関閉鎖の影響で米経済統計の発表は延期になる可能性
※予定は変更されることがあります。
メキシコ貿易収支（9月）
予想 N/A 前回 -19.439億ドル
21:30
米耐久財受注（速報値）（9月）
予想 0.3% 前回 （前月比)
予想 0.2% 前回 （輸送除くコア・前月比)
28日
0:30
米2年債入札（690億ドル）
2:00
米5年債入札（700億ドル）
英国市場と欧州市場は冬時間に移行（※経済統計発表が1時間遅くなる）
ECBブラックアウト期間入り（金融政策に関する発言自粛）（30日まで）
FRBブラックアウト期間入り（金融政策に関する発言自粛）（31日まで）
※米政府機関閉鎖の影響で米経済統計の発表は延期になる可能性
※予定は変更されることがあります。