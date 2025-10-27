21:00
メキシコ貿易収支（9月）
予想　N/A　前回　-19.439億ドル

21:30
米耐久財受注（速報値）（9月）
予想　0.3%　前回　（前月比)
予想　0.2%　前回　（輸送除くコア・前月比)

28日
0:30　
米2年債入札（690億ドル）

2:00　
米5年債入札（700億ドル）


英国市場と欧州市場は冬時間に移行（※経済統計発表が1時間遅くなる）
ECBブラックアウト期間入り（金融政策に関する発言自粛）（30日まで）
FRBブラックアウト期間入り（金融政策に関する発言自粛）（31日まで）

※米政府機関閉鎖の影響で米経済統計の発表は延期になる可能性

※予定は変更されることがあります。