富永勇也×宮崎あみさ×タカハシシンノスケ、3ショット公開で「未だに会議してます」 『ドンブラザーズ』脳人組
俳優の富永勇也が26日、自身のXを更新。宮崎あみさ、タカハシシンノスケとの3ショットを公開した。
【写真】富永勇也×宮崎あみさ×タカハシシンノスケの3ショット 『ドンブラザーズ』脳人は今も会議中
3人は『暴太郎戦隊ドンブラザーズ』（2022）の脳人役で共演。富永はソノイ、宮崎はソノニ、タカハシはソノザを演じていた。富永は「同窓会」と投稿し、ソノシを演じていた廣瀬智紀は「あらあら」とソノシの口調でうらやましがった。富永は「会いたすぎます！ともきさん！」と返し、廣瀬は「また連絡します」と約束していた。
また富永の投稿を引用する形で宮崎も「未だに会議してます」とポスト。ファンは「脳人イベント期待します（笑）」「ずっとやり続けて報告お願いします」と反応していた。
