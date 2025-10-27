ルーブル美術館強盗事件30代とみられる男2人を拘束　「事件前に犯行グループが警備員と接触」報道も　依然2人が逃走中

フランスのルーブル美術館から約155億円の宝飾品が盗まれた事件で急転直下です。

犯行に関与した4人のうち2人の身柄が拘束されました。

事件は10月19日、開館直後の午前9時半ごろに起きました。

工事作業員を装った4人組が2階の窓から館内に侵入。

皇帝ナポレオンにまつわる宝石など日本円で約155億円に上る宝飾品を奪い、逃走したのです。

捜査が進展したのは事件発生から6日目となる25日のことでした。

シャルル・ド・ゴール空港で強盗グループのメンバーの1人の身柄が拘束されました。

地元メディアなどによると、拘束されたのはいずれも30代の男とみられる2人。

捜査当局が空港内で1人、もう1人をパリ近郊で拘束したということです。

また、犯行グループが事件前に美術館の警備関係者と接触していた可能性があることが分かりました。

