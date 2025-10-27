Mrs. GREEN APPLE冠番組『テレビ×ミセス』パワーアップして第2弾の放送決定！大塚愛、チョコプラとコラボ

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Mrs. GREEN APPLEがMCを務める冠番組『テレビ×ミセス』の第2弾が、11月3日20時55分からTBSで放送される。

この番組は、レコード大賞で2年連続大賞受賞を果たし、音楽シーンを席巻し続けているMrs. GREEN APPLEが初めてグループでMCを務め、ミセスと様々な人、モノとの掛け算をしていくコラボバラエティ。6月に第1弾が放送された。そしてこのたび、第1弾の放送から半年も経たないうちに第2弾のオンエアが決定した。

今回は、ゲストアーティストとして大塚愛、M!LKを迎える。大塚愛とミセスが名曲「プラネタリウム」を一夜限りの奇跡のコラボ歌唱する他、M!LKはミセスに至近距離で見守られながら歌唱するという、この番組でしか見られないスペシャルパフォーマンスを披露。

さらに、コラボゲストにチョコレートプラネットを迎えて人気コントをコラボ。また、新企画「スター発掘×ミセス」も始動。進行は山里亮太が務め、パネラーゲストとして、ミセスと親交のある陣内智則、そして渋谷凪咲、丸山礼が番組を盛り上げる。

■大塚愛「プラネタリウム」をミセスがコラボ歌唱

大塚愛とMrs. GREEN APPLEがコラボし、大塚の名曲「プラネタリウム」を歌唱。大塚愛を聴いて育ってきた、まさに“ド世代”なミセスメンバーも念願だったという今回のコラボは、心地いい緊張感のなか収録がスタート。

トークでは、大塚が19歳のころのオーディションの履歴書や、「プラネタリウム」の歌詞をしたためた直筆ノートも初公開される。一夜限りのコラボ歌唱は必見だ。

■大白熱した即興コラボコントにも注目

第2弾は第1弾よりも放送時間が長くなり、トーク企画や新企画が加わるなどパワーアップ。コラボゲストには、意外にもミセスと完全に初対面というチョコレートプラネットを迎えて、様々なトーク＆コラボを繰り広げる。

チョコプラからのリクエストで、あの「TT兄弟」のコラボ、さらには即興で練習して人気コントをコラボ披露することに。その場で衣装や小道具を一緒に選びながら、チョコプラがミセスにコント演技指導する。

ミセスメンバーも「めっちゃくちゃ楽しかった！」と大興奮。普段あまり見ることのないミセスメンバーの新鮮な姿をお見逃しなく。

■M!LKはヒット曲「イイじゃん」をSPパフォーマンス

今年大ブレイクのM!LKともコラボ。M!LKは、SNS総再生回数24億越えの大ヒット曲「イイじゃん」をミセス、陣内、渋谷に至近距離で見守られながらパフォーマンス。「いつもとはまた違った緊張感があった」とM!LKのメンバーたちが語ったパフォーマンスは必見だ。

唱の合間には大森元貴らの「イイじゃん」も飛び出した、ここでしか観られないスペシャルパフォーマンスをお楽しみに。

■ミセスがスターを発掘する新企画がスタート

“オーディション”がひとつのブームになっている昨今、この番組でも「明日輝くかもしれないスターを発掘していこう！」と、新企画がスタート。

スタッフが全国から集めたスター候補生を、ミセスとゲストがそのパフォーマンスを観て審査。それぞれ0～2ポイントで判定し、10ポイント以上を獲得した候補生には「最強スター」の称号が与えられる。

今回は“神の鼻を持つ少女”、どんなものでも笛にして演奏しちゃう“笛おじさん”、フラッシュ暗算が得意な“天才東大生”がスター候補生として登場。この新コーナーには、「シラフで会うと恥ずかしい」と語るほど、ミセスと普段から親交のある山里亮太がサポート役・コーナー進行として登場する。

さらに、Mrs. GREEN APPLEは最新曲「GOOD DAY」を披露する。

■『テレビ×ミセス』第1弾の無料配信が開始

6月2に放送された『テレビ×ミセス』第1弾の配信が決定した。TVer、TBS FREE、U-NEXTにて10月27日21時から配信される。

第1弾では、ゲストアーティストとしてSuperfly、FRUITS ZIPPER、こっちのけんとの3組が出演。トークコーナーにはミセスと親交のある陣内智則が出演し、大森の曲作りの方法、ライブ直前の楽屋裏話など、貴重なエピソードが披露された。

■番組情報

TBS『テレビ×ミセス』

11/03（月・祝）20:55～22:57

MC：Mrs. GREEN APPLE

アーティストゲスト：大塚愛 M!LK

コラボゲスト：チョコレートプラネット

トークゲスト：陣内智則 渋谷凪咲 丸山礼 山里亮太

