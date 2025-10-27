平手友梨奈、約20分のインタビュー映像公開！初のワンマンライブと楽曲「I’m human」について語る

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

平手友梨奈が、8月21日に開催した自身初のワンマンライブ『平手友梨奈 1st LIVE “零”』と、同公演の最後に初披露した自身作詞の楽曲「I’m human」について、当時を振り返り語ったインタビュー映像『平手友梨奈「I’m human」Official Interview』が公開された。

■ライブを終えての感想やセットリストについても語る

ソロ活動をスタートしてからリリースされた楽曲「bleeding love」や「ALL I WANT」、「イニミニマイニモ」、グループ活動時代の楽曲、カバー楽曲など、全12曲を披露した初のワンマンライブにて、ライブを終えての感想や、セットリスト、本公演にて初披露された「I’m human」に込めた想いなどが、約20分に及ぶ動画の中で語られている。

また、10月29日には、放送中のTVアニメ『渡くんの××が崩壊寸前』のエンディングテーマ「失敗しないメンヘラの育て方」が配信スタートとなる。

■リリース情報

2025.10.29 ON SALE

DIGITAL SINGLE「失敗しないメンヘラの育て方」

■関連リンク

平手友梨奈 OFFICIAL SITE

https://cloud9pro.co.jp/artist/profile/yurinahirate/

■【画像】平手友梨奈 アーティスト写真、ジャケット写真