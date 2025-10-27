IMP. 2ndアルバム『MAGenter』リリース決定！リード曲「KISS」MVのティザー映像も公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

IMP.が12月15日に2ndアルバム『MAGenter』（読み：マゼンタ）をリリースすることが決定。10月27日より、TOBE OFFICIAL STOREにて予約受付がスタートした。

■リード曲「KISS」は恋のスリルと欲望を描いたミステリアスなラブソング

さらに、2ndアルバムのリリースに先駆けて、11月3日0時にリードトラック「KISS」の先行配信がスタートし、「KISS」のMVもプレミア公開される。

新曲「KISS」は、“秘密”と“本音”をテーマに、恋のスリルと欲望を描いたミステリアスなラブソング。MV公開に先立ってティザー映像が公開された。

2ndアルバム『MAGenter』は、初回生産限定盤A、初回生産限定盤B、通常盤の3形態でのリリース。

3形態まとめ買い特典として「キーチャーム」「シェイカーチャーム」「ビーズチャーム」の3種類から選べるチャームが付属し、さらに10月31日21時59分までにTOBEオフィシャルストア内の「3形態まとめ買い特典付」ページからの予約で、先行予約特典として「Pチャーム」がプレゼントされる。

そして、2ndアルバム『MAGenter』を引っ提げて、IMP.初となる全国アリーナツアーの開催が決定。

『IMP. LIVE TOUR 2026 MAGenter』と銘打たれた本ツアーは、2026年1月の兵庫公演を皮切りに全国6会場19公演で実施される。

また、12月15日から2026年1月12日まで、タワーレコード全店舗にて『MAGenter』の店舗販売が決定。

タワーレコードで『MAGenter』を購入すると、オリジナル特典として「タワーレコード オリジナルポスター」を先着で贈呈される。

タワーレコードでの店舗販売に合わせて、全国のタワーレコードの対象店舗にて、衣装展やパネル展、特別レシートの発行、店頭サイネージでのコメント動画放映など「IMP.コラボキャンペーン」が行われる。詳細はタワーレコードでのサイトで。

■リリース情報

2025.11.03 ON SALE

DIGITAL SINGL「KISS」

2025.12.15 ON SALE

ALBUM『MAGenter』

