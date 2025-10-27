簡単着脱！ごちゃごちゃケーブルが整理できるスグレモノ見つけた
スマホ、タブレット、スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホン、ノートPC、その他もろもろ。ガジェットが増える一方の我が家。
気づけば、デスクやコンセント周りは充電ケーブルだらけです…。
その結果、使いたいときに必要なケーブルが見つからない。引っ張り出せたと思ったら、グチャグチャに絡まってる。うーん、イライラ。
床に垂れ下がったケーブルを踏んづけてしまったり、引っ掛けて危うくノートパソコンごと落としそうになったりしたことも...。
そんなストレスを少しでも減らす手はないものかと、探して見つけたのがこちら。
ケーブルにマグネットパーツを装着し、ベースプレート上に整理整頓しておける「マグネットケーブルホルダー」です。
メーカーは住まいの整理整頓グッズでおなじみ山崎実業。やっばり山崎実業は強かった！これ、想像以上に素晴らしいプロダクトなんですよ。
山崎実業・smart「マグネットケーブルホルダー」おすすめポイント
・簡単に着脱できるマグネット付きホルダーでスッキリ整理整頓
・ベースプレートが粘着テープ仕様なので、金属部分以外でも取り付け可能
・L字型のベースプレートなので、ケーブルホルダーが美しく並べられる
・縦幅が2cmと狭めなので、デスクの縁や、ベッドの枠などに収まりやすい
・ブランドロゴなどが入っておらず、見た目がすっきりシンプル
マグネットで定位置にピタッと整理整頓
「マグネットケーブルホルダー」は、5つ並んだヘッドそれぞれに埋め込まれたネオジムマグネットをの磁力を利用して、ホルダーを台座に着脱して使います。
卓上に平置きする形とは異なり、家具の側面や壁に垂直に貼り付けることができるタイプです。
他社製品でも見られる設計を踏襲していますが、注目すべきはL字型のベースプレート。この形状のおかげで、ホルダーが1直線上に美しく並びます。
また、ベースプレートを垂直に設置した際に、ホルダーが脱落するのを防ぐ引っかかりとしても作用してくれるんです。
山崎実業らしいスリムで端正なデザイン
「マグネットケーブルホルダー」の縦幅（高さ）は約2cmと狭めになっているので、設置場所を選ばず使いやすい！写真のようにスッキリと設置することが可能です。
ブランドロゴなどがないシンプルなビジュアルなので、どんなインテリアにも馴染みやすい点も嬉しいところ。清潔感とモダンな雰囲気づくりは、さすが山崎実業！
ベースプレートは粘着テープで貼り付ける仕様なので、壁に穴を開ける必要もナシ。デスク、ベッドフレーム、モニターの裏側など、好きな場所にペタッと貼り付けるだけのカンタン設置となっています。
本当に、よくデザインされていますよね。
充電が終わったら、デバイスからケーブルをサッと外してホルダーをベースプレートにパチンとくっ付けておくだけで、スマートに整理整頓ができます。
ベースプレートに並べる順番をざっくり覚えておけば、このガジェットにはこのケーブル、と迷わず手にとることさえ可能に！
床に落ちたケーブル端子を踏んでしまうこともなければ、端子の先端がデスク奥に消えてしまうこともない。
これさえあれば、もう充電ケーブルの取り回しに悩むことはなくなるでしょう。
部屋や家具に合わせて、白or黒をセレクト
「マグネットケーブルホルダー」があまりにも便利なので、デスク周りだけでなく、ベッドサイドやリビングにも設置してみました。
カラーバリエーションは白と黒をラインアップしているので、設置する部屋の色や貼り付ける家具の色、ケーブルの色などに合わせて選べます。
デスク周りを整理整頓したい人も、ケーブルの迷子問題を解決したい人も、きっと満足できるアイテムです。
早速入手して、日々のちょっとしたイライラをサクッと解決してしまいましょう！
Photo: 田中宏和
Source: Amazon.co.jp
商品のデザインや仕様、価格、パッケージなどは執筆当時のものです。変更されている場合がございます。