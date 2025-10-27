2025年10月15日（水）から、『あべ養鶏場 えっぐぷりん札幌駅直営店』とオンラインショップにて、北海道の美味しいをギュッと詰め込んだ新商品『北海道かぼちゃぷりん』が販売されています。

北海道のかぼちゃは冷涼な気候と昼夜の寒暖差が糖度を引き上げ、濃厚な甘さとホクホクした食感が特徴です。

そんな北海道産くりかぼちゃを、ぷりんに合うようペースト状にし『あべ養鶏場』自慢の『えっぐぷりん』との2層に仕上げられたのが『北海道かぼちゃぷりん』。栗かぼちゃのねっとり感と甘さを楽しむことができます。

詳細情報

北海道かぼちゃぷりん

販売場所：あべ養鶏場 えっぐぷりん札幌駅直営店、オンラインショップ

価格：460円

北海道Likers編集部のひとこと

『北海道かぼちゃぷりん』は、『えっぐぷりん』とかぼちゃペーストの相性が抜群で、子どもからお年寄りまで幅広い年齢層に大人気！

この時期だけしか味わうことのできない限定商品なので、お土産としてだけでなく、ハロウィンパーティーにもおすすめですよ◎

文／北海道Likers

※この記事はリリース時点の情報です。最新の情報は各店舗・施設にお問い合わせください。

※文中の価格はすべて税込みです。