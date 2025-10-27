Photo : JJ

未来の音は、AIじゃなくて“ケーブル”がつなぐ。

日本最大のモジュラーシンセフェス「Festival of Modular 2025（FoM2025）」が、今年も東京と大阪で開催されます。

Festival of Modular

会場規模は昨年比約1.5倍、出展は国内外あわせて42ブース以上。まさに“アジア最大級”のモジュラーの見本市です。

イベント概要

アジアをテーマに、シーンの熱気が集結

名称： Festival of Modular 2025（FoM2025） 東京会場： 2025年11月23日（日）・24日（月・祝） 会場：ORD.（コンサート）17:00-22:00／ZAspace（展示会）12:00-18:00 チケット：1日券 \3,500／2日通し券 \6,000 販売ページ：LivePocket 大阪会場： 2025年11月29日（土） 会場：Noon+Café（展示会・コンサート）12:00-23:30 チケット：前売 \2,500（+1 ドリンク ）／当日 \3,000（＋1 ドリンク ） 販売ページ：LivePocket 主催： Festival of Modular（代表：阪口昌祥）

今回のFoM2025のテーマは「アジア」。中国からMeng Qi、Modular Khiat、Teian、韓国からHolocene Electronics、台湾からTaiwan Modular Artists Headphone Live presented by MADZINEなど、モジュラー・コミュニティやガレージメーカーが参加します。国内勢・アジア以外の海外勢ももちろん豪華。1010 Music、Erica Synths、Befaco、Bastl Instruments、Hikari Instruments、FiveG、clockface modularなど、ハードウェア好きなら一度は耳にしたことのあるメーカーやショップが勢ぞろい。ワークショップやセミナー、アーティストによるライブ・パフォーマンスも予定されています。

なお、本開催に先がけて10月7日には大阪・関西万博のポップアップステージでもプレイベントが行なわれ、80KIDZのJUNやHATAKENらがライブパフォーマンスを披露し話題を集めました。

豪華アーティスト陣による“配線芸術”ライブ

出演は、HATAKEN、Acidclank（Solo Set）、Hello1103、Václav（Bastl Instruments）、THESSIAN（Modular Commune）ほか、世界のモジュラーアーティストたち。ライブの熱量は、もはや“配線芸術”と呼んでいいレベル。まるでケーブルが光の神経のように走り、音が有機的に立ち上がっていく瞬間を体感できます。

“人の手で音をつくる”未来へ

“ケーブルをつなぐだけで宇宙ができる”──そんな言葉が似合うのが、モジュラーシンセの世界。AIが曲を作る時代に、あえて人の手で配線し、音を生むという行為には、どこか逆説的な未来の温もりがあります。ギズモード・ジャパンの2026年（設立20周年）へ向けてのタグライン「FUTURE, IN THE HUMAN HANDS.」の精神にも通じるイベント。ぜひ、今年のFoMで“アジアの音の未来”を感じてみてください。

編集部からのひとこと

モジュラーの世界って、たとえば「音のレゴ」みたいなものです。ケーブル一本で音の流れが変わり、思いがけないグルーヴが生まれる。そこにあるのは“機械との対話”というより、“手で考える音楽”の原点。

今年のFoMは、そんな「人の手による未来の音」を祝うフェス。テクノロジーを愛するすべての人にとって、ここは最高の遊び場になるはずです。