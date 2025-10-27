AIが作るより速く、人がパッチング。モジュラーシンセの祭典「Festival of Modular 2025」
未来の音は、AIじゃなくて“ケーブル”がつなぐ。
日本最大のモジュラーシンセフェス「Festival of Modular 2025（FoM2025）」が、今年も東京と大阪で開催されます。
会場規模は昨年比約1.5倍、出展は国内外あわせて42ブース以上。まさに“アジア最大級”のモジュラーの見本市です。
イベント概要
アジアをテーマに、シーンの熱気が集結
今回のFoM2025のテーマは「アジア」。中国からMeng Qi、Modular Khiat、Teian、韓国からHolocene Electronics、台湾からTaiwan Modular Artists Headphone Live presented by MADZINEなど、モジュラー・コミュニティやガレージメーカーが参加します。国内勢・アジア以外の海外勢ももちろん豪華。1010 Music、Erica Synths、Befaco、Bastl Instruments、Hikari Instruments、FiveG、clockface modularなど、ハードウェア好きなら一度は耳にしたことのあるメーカーやショップが勢ぞろい。ワークショップやセミナー、アーティストによるライブ・パフォーマンスも予定されています。
なお、本開催に先がけて10月7日には大阪・関西万博のポップアップステージでもプレイベントが行なわれ、80KIDZのJUNやHATAKENらがライブパフォーマンスを披露し話題を集めました。
豪華アーティスト陣による“配線芸術”ライブ
出演は、HATAKEN、Acidclank（Solo Set）、Hello1103、Václav（Bastl Instruments）、THESSIAN（Modular Commune）ほか、世界のモジュラーアーティストたち。ライブの熱量は、もはや“配線芸術”と呼んでいいレベル。まるでケーブルが光の神経のように走り、音が有機的に立ち上がっていく瞬間を体感できます。
“人の手で音をつくる”未来へ
“ケーブルをつなぐだけで宇宙ができる”──そんな言葉が似合うのが、モジュラーシンセの世界。AIが曲を作る時代に、あえて人の手で配線し、音を生むという行為には、どこか逆説的な未来の温もりがあります。ギズモード・ジャパンの2026年（設立20周年）へ向けてのタグライン「FUTURE, IN THE HUMAN HANDS.」の精神にも通じるイベント。ぜひ、今年のFoMで“アジアの音の未来”を感じてみてください。
編集部からのひとこと
モジュラーの世界って、たとえば「音のレゴ」みたいなものです。ケーブル一本で音の流れが変わり、思いがけないグルーヴが生まれる。そこにあるのは“機械との対話”というより、“手で考える音楽”の原点。
今年のFoMは、そんな「人の手による未来の音」を祝うフェス。テクノロジーを愛するすべての人にとって、ここは最高の遊び場になるはずです。