元中日の川上憲伸氏（50）がYouTube「カットボールチャンネル」を更新。1学年上で大の仲良しとして知られる岩瀬仁紀氏（51）氏にブチキレたエピソードを明かした。

これまで岩瀬氏に言ったことがない話を告白するという展開で「一つだけある」と回想したのは、現役時代の横浜遠征でのある試合だった。「終盤に打たれた。その理由が“本来ならもう僕は交代だろう”というイニングで、もう1イニング引っ張られて。それで逆転を食らって負けて、ベンチで怒ってしまったんです」。それを見たコーチが「まあ、そういう日もあるやんか」となだめに来たというが、内心は「違うんですよ！あの人がもう次の遠征地に行っているんですよ！」と岩瀬氏が不在だったことにイラついていたという。

実は岩瀬氏は体調不良で登板ができず、チームより先に次の遠征地の広島へ移動。「新幹線の中で寒すぎて。ありったけの毛布を集めてかぶっていた。とても投げられない。生きている時点で無理だったもん」と重症だったことを強調した岩瀬氏だが、川上氏の“思い出し怒り”は収まらず。「“熱が出たから広島に行くのはおかしいだろ！”と思いながら投げて。投球が怪しくなって来ても全然代えてくれなくて」と、守護神不在の影響をモロに受けたと訴えた。

「“ふざけんなよ、岩瀬！”って（グラブを）たたき付けて。“だからあれだけ横浜でおとなしくしておいてくれって言ったのに”というのがあったんです」とぶっちゃけた。さらに「たぶん、あの時、僕は何かがかかっていたと思う。最多勝とか、防御率とかのタイトルがもう少しで見えてくるとか」と恨み節が止まらなかった。