危険なプレーだった。清水エスパルスMF宇野禅斗と東京ヴェルディMF齋藤功佑が激しく接触し、ファンが騒然とした。

10月25日の明治安田J1リーグ第35節で、清水エスパルスは東京ヴェルディを1ー0で撃破。昇格1年目だったが、3試合を残してのJ1残留を決めた。

しかし、44分には危ないシーンがあった。東京Vのセットプレーからの攻撃を自陣ボックス内でクリアすると、清水の宇野と東京Vの齋藤の間にボールがこぼれた。

SNS上で物議

ルーズボールに対して両者がアタックすると、先にジャンプをしながら勢いよくボールに触れた宇野の肘から腕が、齋藤の後頸部に勢いよく直撃。衝撃で斎藤はその場に倒れ、主審はファウル判定した。

幸いにも齋藤は数秒後に起き上がり、その後もプレーを続けたが、場所が場所だけに危険なシーンだった。そのためSNS上では、「えぐ」「危ない」「こりゃーあぶないな」「宇野危険」「ジャンピングニードロップは駄目」「宇野気をつけなね、今のカード相当だよ」「なんでカード出ないんだよ」など物議を醸していた。

