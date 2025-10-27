今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿された、とある猫ちゃんの行動の変化に関するお話。秋になり気温が下がり始めると、猫たちは自然と飼い主さんの近くへ寄ってくるもの。今回の猫ちゃんも例に漏れず、朝から飼い主さんにべったりだったそうです。投稿はXにて、89.4万回以上表示。いいね数は3.3万件を超えました。

【動画：涼しくなってきて『猫がくっついてくる』ようになった結果…】

猫で感じる秋

今回、Xに投稿したのは「も&もちもな」さん。登場したのは、猫のもち丸ちゃんです。猫は気温の変化にとても敏感。暖かい季節はお気に入りの場所でのびのび過ごし、肌寒くなると飼い主さんのぬくもりを求めて寄り添ってくるようになる子もいます。

とある日の朝、飼い主さんが目を覚ますと、目の前にはもち丸ちゃんの姿が！喉をゴロゴロと鳴らしながら、まっすぐ飼い主さんの顔を覗き込んでいたそうです。

夏の間は少し距離を置いて寝ていた猫も、涼しくなるといつの間にかぴったりくっつくように…。そんな変化に飼い主さんは「秋が訪れたんだな」と感じたのだとか。朝からゴロゴロ音で目覚められるなんて…ある意味、涼しい季節限定の贅沢…なのかもしれませんね。

もち丸ちゃんのゴロゴロ音に秋の訪れを感じたX民たち

飼い主さんの枕元で喉をゴロゴロ鳴らしながら甘えていた、もち丸ちゃん。その様子を見たXユーザーたちからは、「お口が△に開いたままゴロゴロ鳴らしてるの可愛すぎました」「相変わらず、カワイイもち様」「かわいい～無だね～」「最初、何処を見てるのか気になる……。」「癒されました！」などの声が多く寄せられていました。どうやら多くの方が、もち丸ちゃんの変化に秋の訪れを感じ、そして心癒されたようですね。

Xアカウント「も&もちもな」では、可愛い猫ちゃんたちとの穏やかな日常の様子などが投稿されています。どの投稿も微笑ましいものばかりです。

写真・動画提供：Xアカウント「も&もちもな」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。