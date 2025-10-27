Mrs. GREEN APPLE冠番組、第2弾放送決定 大塚愛＆M!LKとコラボパフォーマンス・スター発掘新企画も【テレビ×ミセス】
【モデルプレス＝2025/10/27】TBSでは、11月3日よる8時55分より3人組バンド・Mrs. GREEN APPLE（以下、ミセス）がMCを務める冠番組『テレビ×ミセス』第2弾を放送することが決定した。
本番組は、レコード大賞で2年連続大賞受賞を果たし、音楽シーンを席巻し続けているミセスが初めてグループでMCを務め、ミセスとさまざまな人、モノとの掛け算をしていくコラボバラエティ。6月に放送した第1弾が好評につき、放送から半年も経たないうちに第2弾の放送が決定した。
今回、ゲストアーティストに迎えたのは、大塚愛。大塚の名曲「プラネタリウム」とミセスがコラボし、歌唱を披露。大塚を聞いて育ってきた、まさに“ド世代”なミセスメンバーも念願だったという今回のコラボは、心地いい緊張感のなか収録がスタート。トークでは、大塚が19歳のころのオーディションの履歴書や、「プラネタリウム」の歌詞をしたためた直筆ノートも初公開。一夜限りの奇跡のコラボ歌唱となっている。
第2弾は第1弾よりも放送時間が長くなり、トーク企画や新企画が加わるなどパワーアップ。コラボゲストには、ミセスと完全に初対面というチョコレートプラネットを迎えて、さまざまなトーク＆コラボを繰り広げる。チョコプラからのリクエストで「TT兄弟」のコラボ、さらには即興で練習して人気コントをコラボ披露することに。その場で衣装や小道具を一緒に選びながら、チョコプラがミセスにコント演技指導。果たしてどんなコントになったのか。ミセスメンバーも「めっちゃくちゃ楽しかった！！」と興奮。普段あまり見ることのないミセスメンバーの新鮮な姿を届ける。
そして、M!LKともコラボ。SNS総再生回数24億越えのヒット曲「イイじゃん」を、M!LKがミセス、陣内、渋谷に至近距離で見守られながらパフォーマンス。「いつもとはまた違った緊張感があった」とM!LKのメンバーたちも語った。さらに、歌唱の合間には大森らの「イイじゃん」も飛び出す。本番組でしか見られないSPパフォーマンスとなる。
そして“オーディション”が1つのブームになっている昨今、本番組でも「明日輝くかもしれないスターを発掘していこう！」と新企画がスタート。スタッフが全国から集めたスター候補生を、ミセスとゲストがそのパフォーマンスを見て審査。それぞれ0〜2ポイントで判定し、10ポイント以上を獲得した候補生には「最強スター」の称号が与えられる。
今回は、“神の鼻を持つ少女”、どんなものでも笛にして演奏しちゃう“笛おじさん”、フラッシュ暗算が得意な“天才東大生”がスター候補生として登場。初回から満点も飛び出す。ハイレベルなパフォーマンスに注目が集まる。さらに、この新コーナーには「シラフで会うと恥ずかしい」と語るほど、ミセスと普段から親交のある山里亮太がサポート役・コーナー進行として登場。そのほか、ミセスが最新曲「GOOD DAY」も披露するなど盛りだくさんの2時間になっている。（modelpress編集部）
Mrs. GREEN APPLE×大塚 愛「プラネタリウム」
Mrs. GREEN APPLE「GOOD DAY」
M!LK「イイじゃん」
