IMP.、2ndアルバム「MAGenter」リリース決定 初の全国アリーナツアーも開催
【モデルプレス＝2025/10/27】7人組男性グループのIMP.（アイエムピー）が、12月15日に2nd ALBUM「MAGenter（ヨミ：マゼンタ）」をリリース決定。あわせて、2026年1月よりグループ初の全国アリーナツアー「IMP. LIVE TOUR 2026 MAGenter」を開催することも発表された。
10月27日より、TOBE OFFICIAL STOREにて同アルバムの予約受付がスタート。また、リリースに先駆けて、11月3日0時にリードトラック「KISS」の先行配信が行われ「KISS」Music Videoもプレミア公開される。
新曲「KISS」は、“秘密”と“本音”をテーマに、恋のスリルと欲望を描いたミステリアスなラブソングとなっており、Music Videoの公開に先立って、10月27日21時にティザー映像が解禁された。同アルバムは初回生産限定盤A、初回生産限定盤B、通常盤の3形態となっており、3形態まとめ買い特典として【キーチャーム】【シェイカーチャーム】【ビーズチャーム】の3種類から選べるチャームが付属。【3形態まとめ買い特典付】ページからの予約で、先行予約特典として【Pチャーム】が付属となる。
さらに、2nd ALBUM「MAGenter」を引っ提げて、IMP.初となる全国アリーナツアーの開催が決定。「IMP. LIVE TOUR 2026 MAGenter」と銘打たれた本ツアーは、2026年1月の兵庫公演を皮切りに全国6会場19公演の開催となる。
12月15日〜2026年1月12日にかけて、タワーレコード全店舗にて2nd ALBUM「MAGenter」の店舗販売が決定。タワーレコードで2nd ALBUM「MAGenter」を購入すると、オリジナル特典となる「タワーレコード オリジナルポスター」を先着でプレゼント。また、店舗販売に合わせて、全国のタワーレコードの対象店舗にて、衣装展やパネル展、特別レシートの発行、店頭サイネージでのコメント動画放映など【IMP.コラボキャンペーン】も行われる。（modelpress編集部）
■初回生産限定盤A
商品仕様：三方背BOX＋トールサイズデジパック仕様（Type A）／32P歌詞ブックレット（Type A）
■初回生産限定盤B ［CD＋Blu-ray］
商品仕様：三方背BOX＋トールサイズデジパック仕様（Type B）／32P歌詞ブックレット（Type B）
【CD収録内容（初回生産限定盤A、初回生産限定盤B共通）】
01. KISS
02. Revolution
03. Align
04. BAM-BOO
05. JUSS GET ON
06. Spotlight
07. CARAMEL
08. Cheek to Cheek
09. Heaven
10. Flavor Of You
11. ミチシルベ
12. Rodeo
【Blu-ray収録内容（初回生産限定盤A）】
01. BAM-BOO（Official Music Video）
02. ミチシルベ（Official Music Video）
03. Cheek to Cheek（Official Music Video）
04. KISS（Official Music Video）
05. KISS（Official Music Video）
& MAGenter（CD Jacket／Booklet）Behind The Scenes
【Blu-ray収録内容（初回生産限定盤B）】
01. IMP.初マカオ旅
02. KISS（Official Music Video）
03. KISS（Dance Performance Video）
■通常盤 ［CD］
商品仕様：スリーブジャケット仕様／24P歌詞ブックレット
【CD収録内容】
01. KISS
02. Revolution
03. Align
04. BAM-BOO
05. JUSS GET ON
06. Spotlight
07. CARAMEL
08. Cheek to Cheek
09. Heaven
10. Flavor Of You
11. ミチシルベ
12. Rodeo
13. Overnight（Bonus Track）…基俊介・横原悠毅 ※通常盤のみ収録
14. REALIZE（Bonus Track）…影山拓也・松井奏・椿泰我 ※通常盤のみ収録
15. I Love Gotcha（Bonus Track）…佐藤新・鈴木大河 ※通常盤のみ収録
■兵庫公演
1月10日（土） 兵庫／GLION ARENA KOBE 開演17：30
1月11日（日） 兵庫／GLION ARENA KOBE 開演13：00 ／ 17：30
1月12日（月祝） 兵庫／GLION ARENA KOBE 開演13：00
■神奈川公演
1月21日（水） 神奈川／横浜アリーナ 開演18：00
1月22日（木） 神奈川／横浜アリーナ 開演13：30 ／ 18：00
■広島公演
2月5日（木） 広島／広島グリーンアリーナ 開演18：00
2月6日（金） 広島／広島グリーンアリーナ 開演13：30 ／ 18：00
■宮城公演
2月14日（土） 宮城／セキスイハイムスーパーアリーナ 開演17：30
2月15日（日） 宮城／セキスイハイムスーパーアリーナ 開演13：00 ／ 17：30
■愛知公演
2月25日（水） 愛知／日本ガイシ スポーツプラザ 日本ガイシホール 開演18：00
2月26日（木） 愛知／日本ガイシ スポーツプラザ 日本ガイシホール 開演13：30 ／ 18：00
■北海道公演
4月4日（土） 北海道／真駒内セキスイハイムアイスアリーナ 開演13：00 ／ 17：30
4月5日（日） 北海道／真駒内セキスイハイムアイスアリーナ 開演13：00
