»³ËÜÍ³¿¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤Ç¸½¤ì¤¿Å¨Åê¼ê¤È¤ÎÌÀÇò¤Êº¹¡¡ÊÆÓ¹¤é¤»¤¿1µå¡ÖÀ¨¤¤¤È¤³¤í¤Ï¡Ä¡×
ÊÆ²òÀâ¼Ô¤¬¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Î°ã¤¤¤òÊ¬ÀÏ
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤Ï25Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö26Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¤ËÀèÈ¯ÅÐÈÄ¡£9²ó4°ÂÂÇÌµ»Íµå8Ã¥»°¿¶¡¢1¼ºÅÀ¤Î²÷Åê¤Ç5-1¤Î¾¡Íø¤ËÆ³¤¤¤¿¡£ÊÑ²½µå¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤Ê¤¬¤éºÇ¸å¤Î20¿Í¤òÏ¢Â³ËÞÂà¤µ¤»¤ë°µ´¬¤ÎÅêµå¡£»î¹çÁ°¡¢²òÀâ¼Ô¤¬Î¾ÀèÈ¯¤Î¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Î°ã¤¤¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÊÆÀìÌç¶É¡ÖMLB¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡×¤ÎX¤Ï¡¢¡Ö¥À¥ó¡¦¥×¥ê¡¼¥¶¥Ã¥¯»á¤¬Âè2Àï¤òÁ°¤Ë¥±¥Ó¥ó¡¦¥´¡¼¥º¥Þ¥ó¤È¥è¥·¥Î¥Ö¡¦¥ä¥Þ¥â¥È¤Î¥¹¥×¥ê¥Ã¥¿¡¼¤Î°ã¤¤¤ò²òÀâ¡×¤ÈÊ¸ÌÌ¤Ëµ¤·¡¢»î¹çÁ°¤Î²òÀâÆ°²è¤ò¸ø³«¡£¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥ºOB¤Ç²òÀâ¼Ô¤Î¥×¥ê¡¼¥¶¥Ã¥¯»á¤¬»³ËÜ¡¢¥´¡¼¥º¥Þ¥óÎ¾ÀèÈ¯Åê¼ê¤Î¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Î°ã¤¤¤òÎÏÀâ¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¥Û¥¹¥È¤«¤é¡ÖÈà¤é¤ÏÆ±¤¸¥¹¥×¥ê¥Ã¥¿¡¼¤òÅê¤²¤ë¤Î¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤¤¤ä¡¢°ã¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¡¢»³ËÜ¤ò¡Ö½¾Íè·¿¤Î¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤òÅê¤²¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Ö»Ø¤ò¤«¤Ê¤ê³«¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿Æ»Ø¤Î°ÌÃÖ¤ÇÂ®ÅÙ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢¥´¡¼¥º¥Þ¥ó¤È¤ÎÅêµå¥·¡¼¥ó¤òÈæ³Ó¤·¤Ê¤¬¤é¤è¤êÆ§¤ß¹þ¤ó¤ÇÀâ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥´¡¼¥º¥Þ¥ó¤Îµå¤Ï¤¢¤Þ¤êÂ®¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥ä¥Þ¥â¥È¤ÎÀ¨¤¤¤È¤³¤í¤ÏµåÂ®¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£2¿Í¤ÎÅê¤²Êý¤Ï»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥´¡¼¥º¥Þ¥ó¤ÎÊý¤¬3ËÜÌÜ¤Î»Ø¤ò¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤è¤¯¸«¤¨¤Þ¤¹¡£¥ä¥Þ¥â¥È¤Ï½¾Íè¤Î2ËÜ¤Î»Ø¤Ç¶´¤àÅê¤²Êý¤Ç¤¹¡£
¡¡¥ä¥Þ¥â¥È¤Îµå¤¬¤³¤ì¤Û¤ÉÂÇ¤Á¤Å¤é¤¤¤Î¤Ï¡¢Èà¤Ï¤¢¤Þ¤ê¿ÈÄ¹¤Ï¹â¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤¬ÀèÄø¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ê¥ä¥Þ¥â¥È¤Ï¡Ë³ê¤é¤«¤ÇÌµÂÌ¤Î¤Ê¤¤Åêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤Ê¤Î¤Ç¡ÊÂÇ¼Ô¤Ï¡Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬¤¹¤°Íè¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡¥´¡¼¥º¥Þ¥ó¤Ï¤³¤Î»î¹ç¡¢6²ó2/3¤òÅê¤²¤Æ3¼ºÅÀ¤ÇÇÔÀïÅê¼ê¤Ë¡£°ìÊý¡¢»³ËÜ¤ÏÊÑ²½µå¤òÉð´ï¤Ë¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤ÎÂçÉñÂæ¤Ç2»î¹çÏ¢Â³¤Î´°Åê¤òÃ£À®¤È¡¢ÌÀ°Å¤¬Ê¬¤«¤ì¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï27Æü¡ÊÆ±28Æü¡Ë¤«¤éËÜµòÃÏ¤Ç3Ï¢Àï¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
