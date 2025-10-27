小さかった子猫の成長した姿をまとめた投稿がThreads内で大反響！とっても可愛かった子猫に美人エッセンスが加わり、スタイリッシュなイケメン猫さんの姿に、見た人からは「大きくなっても美人さん」「今でも可愛いしかない！」「一年でものすごく成長」などの声が寄せられました！

【写真：こんなに小さかった『赤ちゃん猫』が、今では……】

とっても小さかった子猫・ピピくん

Threadsアカウント「saki（@sk__3ljxg）」さまには、２匹の猫「ぴゅう」ちゃんと「ピピ」くんの様子が投稿されています。

Threads内で大きな話題になったのは、ピピくんの成長記録をまとめた投稿です。

ピピくんはお家にやってきた頃、とっても小さい赤ちゃん猫だったそうです。まだ目も開いていない状態で、「生まれたて」という言葉がぴったりだったとか！

それでも飼い主さんの愛情を受けてすくすくと成長していったピピくん。あっという間に「子猫」に成長したのだそうです。

大きく成長してスタイリッシュイケメンに！

しかし、子猫の期間もあっという間。その後もすくすくと成長していったピピくん。そして現在の姿は……

い、イケメン！！美しさが加わってスタイリッシュなイケメン猫に成長したピピくん。

他の日の投稿も覗いてみると、鋭いクールな眼光を持つ素敵なお顔が♡

でも、中身はまだまだ甘えん坊な一面も♡飼い主さんに顎をすりすりと撫でられると……

とっても気持ち良さそう！目を細めて甘えるような表情にギャップ萌えしそうです！

大きく成長した姿が大反響！

そんなピピくんの成長をまとめた投稿を見たThreadsユーザーからは「大きくなっても美人さん」「今でも可愛いしかない！」「一年でものすごく成長」などの声が寄せられ、多くの人が魅了されています。

Threadsアカウント「saki」さまでは、今回紹介したピピくんの現在の姿だけでなく、一緒に暮らすぴゅうちゃんの様子も更新されていますよ！２匹のやりとりも可愛いので、ぜひ覗いてみてくださいね！

ピピくん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Threadsアカウント「saki（@sk__3ljxg）」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。