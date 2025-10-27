タレントの三上悠亜（32）が17日に発売されたコミック誌「ヤングガンガン」の表紙＆巻頭グラビアに登場。同誌で連載中の「玉川さん 出てました?」（原作・まつたけうめ、作画・松元こみかん）のヒロイン・玉川理央のコスプレを披露した。



【写真】ナマ脚スラリ、鎖骨をチラリ 即合格！な面接姿

「玉川さん 出てました?」は、電撃引退した人気セクシー女優・美やまゆりの大ファンだったコンビニ店長・敷島が、アルバイトの面接に来た、美やまにそっくりな女性・玉川理央の“正体”を探ろうとする姿を描いたコメディ作品。「玉川さん 出てました?」と直球で聞くとセクハラになりかねないため、日々悶々とする敷島は、様々な作戦を仕掛けて“正体”に迫ろうとするというストーリーだ。



「引退した元人気セクシー女優」という現実の三上と重なる設定。表紙ではバーコードリーダーを手に、作品の舞台となっているコンビニ「ニッタリマート」のユニホームを羽織って、隙間から白のビキニをのぞかせている。



インスタグラムにユニホーム姿、バックヤードでの着替えや面接ショット、水着姿でベッドに横たわる様子などの画像を掲載した三上は「コラボグラビア楽しかったです！！初めてコンビニ店員さんになったよ」と“初バイト”を報告。「たまにグラビア撮影すると自分の身体と向き合えていいね グラビア撮影の時はできるだけ痩せすぎず綺麗な女性らしい身体で挑みたいと思ってます」と撮影が美ボディ維持に一役買っていることを喜んだ。



（よろず～ニュース編集部）