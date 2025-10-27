平手友梨奈、初ワンマン＆自作詞曲「I’m human」への思い語るインタビュー映像を公開
歌手・俳優の平手友梨奈が、8月21日に開催した自身初のワンマンライブ『平手友梨奈 1st LIVE “零”』と、ライブのラストで初披露した自作詞の楽曲「I’m human」について語るインタビュー映像『平手友梨奈「I’m human」 Official Interview』を、自身のオフィシャルYouTubeチャンネルで公開した。
【写真】まさかの衣装…ソロで欅坂46の楽曲を歌唱する平手友梨奈
ソロアーティストとして初めて行われたこのワンマンライブでは、「bleeding love」「ALL I WANT」「イニミニマイニモ」といったソロ楽曲をはじめ、グループ時代の楽曲やカバーを含む全12曲を披露。今回の映像では、ライブを終えた感想やセットリスト構成の意図、「I’m human」に込めた思いなどが、約20分にわたって語られている。
「I’m human」は8月26日に配信リリースされ、ミュージックビデオも公開中。さらに、10月29日には、テレビアニメ『渡くんの××が崩壊寸前』エンディングテーマとなる新曲「失敗しないメンヘラの育て方」が配信開始予定。現在放送中のアニメとともに注目が集まっている。
【写真】まさかの衣装…ソロで欅坂46の楽曲を歌唱する平手友梨奈
ソロアーティストとして初めて行われたこのワンマンライブでは、「bleeding love」「ALL I WANT」「イニミニマイニモ」といったソロ楽曲をはじめ、グループ時代の楽曲やカバーを含む全12曲を披露。今回の映像では、ライブを終えた感想やセットリスト構成の意図、「I’m human」に込めた思いなどが、約20分にわたって語られている。
「I’m human」は8月26日に配信リリースされ、ミュージックビデオも公開中。さらに、10月29日には、テレビアニメ『渡くんの××が崩壊寸前』エンディングテーマとなる新曲「失敗しないメンヘラの育て方」が配信開始予定。現在放送中のアニメとともに注目が集まっている。