IMP.、新アルバム『MAGenter』リリース＆初の全国アリーナツアー開催決定 全6都市19公演
7人組グループ・IMP.が、2ndアルバム『MAGenter（読み：マゼンダ）』を12月15日にリリースすることが27日、発表された。
【写真】IMP.2ndアルバム『MAGenter』ジャケット写真（初回B）
本作リリースに先立って、11月3日午前0時に、リードトラック「KISS」の先行配信をスタートし、ミュージックビデオ（以下、MV）をプレミア公開する。新曲「KISS」は、“秘密”と“本音”をテーマに、恋のスリルと欲望を描いたミステリアスなラブソング。MVの公開に先立って、きょう27日午後9時にティザー映像が解禁された。
初回生産限定盤A、初回生産限定盤B、通常盤の3形態でのリリースとなり、きょうからTOBE OFFICIAL STOREにて予約受付がスタート。3形態まとめ買い特典として「キーチャーム」「シェイカーチャーム」「ビーズチャーム」の3種類から選べるチャームが付属し、10月31日までにTOBE OFFICIAL STORE内の「3形態まとめ買い特典付」ページから予約すると、先行予約特典としてPチャームが付く。
さらに、本作を引っ提げて、同グループ初となる全国アリーナツアーの開催も決定。『IMP. LIVE TOUR 2026 MAGenter』と銘打ち、2026年1月の兵庫公演を皮切りに全国6会場19公演の開催となる。
また、12月15日から2026年1月12日にかけて、タワーレコード全店舗にて『MAGenter』の店舗販売が決定した。タワーレコードで本作を購入すると、オリジナル特典「タワーレコード オリジナルポスターを先着でプレゼント。店舗販売に合わせて、全国のタワーレコードの対象店舗にて、衣装展、パネル展、特別レシートの発行、店頭サイネージでのコメント動画放映など「IMP.コラボキャンペーン」も開催する。
【『IMP. LIVE TOUR 2026 MAGenter』詳細】
■兵庫公演（GLION ARENA KOBE）
1月10日（土）午後5時30分開演
1月11日（日）午後1時、午後5時30分開演
1月12日（月・祝）午後1時開演
■神奈川公演（横浜アリーナ）
1月21日（水）午後6時開演
1月22日（木）午後1時30分、午後6時開演
■広島公演（広島グリーンアリーナ）
2月5日（木）午後6時開演
2月6日（金）午後1時30分、午後6時開演
■宮城公演（セキスイハイムスーパーアリーナ）
2月14日（土）午後5時30分開演
2月15日（日）午後1時、午後5時30分開演
■愛知公演（日本ガイシ スポーツプラザ 日本ガイシホール）
2月25日（水）午後6時開演
2月26日（木）午後1時30分、午後6時開演
■北海道公演（真駒内セキスイハイムアイスアリーナ）
4月4日（土）午後1時、午後5時30分開演
4月5日（日）午後1時開演
