『テレビ×ミセス』第2弾放送決定 メンバー念願の大塚愛とのコラボが実現 “名曲”披露
ロックバンド・Mrs. GREEN APPLE（以下／ミセス）がMCを務める冠特番『テレビ×ミセス』の第2弾の放送が決定。11月3日にTBS系で放送（後8：55〜後10：57）される。
【別カット】「イイじゃん」ポーズを決めるミセス＆M!LKほか出演者たち
本番組は、レコード大賞で２年連続大賞受賞を果たし、音楽シーンを席巻し続けているミセスが初めてグループでMCを務め、さまざまな人、モノとの掛け算をしていくコラボバラエティー。今年6月に放送された第１弾が大好評につき、放送から半年も経たないうちに第2弾の放送が決定した。
今回はゲストアーティストとして大塚愛、M!LKを迎える。大塚とミセスが名曲「プラネタリウム」を一夜限りの奇跡のコラボ歌唱。大塚を聞いて育ってきた、まさに“ド世代”なミセスメンバーも念願だったという今回のコラボは、心地いい緊張感のなか収録がスタート。トークでは、大塚が19歳のころのオーディションの履歴書や、「プラネタリウム」の歌詞をしたためた直筆ノートも初公開する。
M!LKは、SNS総再生回数24億超えの大ヒット曲「イイじゃん」を、ミセス、陣内、渋谷に至近距離で見守られながらパフォーマンス。「いつもとはまた違った緊張感があった」とM!LKのメンバーたちも語った。さらに、歌唱の合間には大森らの「イイじゃん」も飛び出した(!?)。
今回は、第１弾よりも放送時間が長くなり、トーク企画や新企画が加わるなどパワーアップ。コラボゲストには、意外にもミセスと完全に初対面というチョコレートプラネットを迎えて、さまざまなトーク＆コラボを繰り広げる。チョコプラからのリクエストで、あの「TT兄弟」のコラボ、さらには即興で練習して大人気コントをコラボ披露することに。その場で衣装や小道具を一緒に選びながら、チョコプラがミセスにコント演技指導。果たしてどんなコントになったのか。ミセスメンバーも「めっちゃくちゃ楽しかった!!」と大興奮。普段あまり見ることのないミセスメンバーの新鮮な姿を届ける。
そして“オーディション”が一つのブームになっている昨今、「明日輝くかもしれないスターを発掘していこう！」と新企画がスタート。スタッフが全国から集めたスター候補生を、ミセスとゲストがそのパフォーマンスを見て審査。それぞれ0〜2ポイントで判定し、10ポイント以上を獲得した候補生には「最強スター」の称号が与えられる。
今回は、“神の鼻を持つ少女”、どんなものでも笛にして演奏しちゃう“笛おじさん”、フラッシュ暗算が得意な“天才東大生”がスター候補生として登場。初回から満点も飛び出す（!?）ハイレベルなパフォーマンスに注目。さらに、この新コーナーには、「シラフで会うと恥ずかしい」と語るほど、ミセスと普段から親交のある山里亮太がサポート役・コーナー進行として登場。そのほかパネラーゲストとして、ミセスと親交のある陣内智則、そして渋谷凪咲、丸山礼が番組を盛り上げる。
これら以外にもミセスが最新曲「GOOD DAY」も披露するなど、盛りだくさんの２時間になっている。
■披露楽曲一覧
Mrs. GREEN APPLE × 大塚 愛「プラネタリウム」
Mrs. GREEN APPLE「GOOD DAY」
M!LK「イイじゃん」
