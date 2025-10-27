TENBLANK、一夜限りの『グラスハート』ファンミーティングが待望のBlu-ray化 1万8000人熱狂のステージ収録
Netflixシリーズ『グラスハート』の劇中バンドとして注目を集めるTENBLANK（佐藤健、宮崎優（※崎＝たつさき）、町田啓太、志尊淳）が出演したファンミーティングイベントの模様を収録したBlu-rayの発売が決定した。本作は完全受注生産限定盤として、本日（27日）午後9時より特設サイトで予約受付を開始する。
【動画】TENBLANK「Glass Heart」MV
TENBLANKは、佐藤演じる孤高の天才音楽家・藤谷直季、宮崎演じる大学生の天才ドラマー・西条朱音、町田演じる努力家のカリスマギタリスト・高岡尚、そして志尊演じる超音楽マニアの孤独なピアニスト・坂本一至の四人からなるロックバンド。
Blu-rayには、今月11日に横浜・ぴあアリーナMMで開催された一日限りのスペシャルイベント『TENBLANK from "Glass Heart" FAN MEETING feat. Takeru Satoh. Yu Miyazaki. Keita Machida. Jun Shison』の夜公演を全編収録。昼公演の貴重なトークパートのダイジェストも特典映像として収録される予定だ。
同イベントには国内外から1万8000人の観客が集まり、応募は延べ20万枚を超えるなど、その注目度の高さがうかがえた。TENBLANKのメンバー4人がそろう公演はこの日だけという事もあり、チケットを手にすることができなかった多くのファン、また当日、会場での貴重な公演を目撃した観客からは、映像化を求める声が寄せられていたという。
本作品はイベント特設サイトのみで、完全受注生産限定盤として発売される。受注期間は、11月30日まで。発売日（配達予定日）は、2026年3月下旬を予定している。
動画配信サービス「Netflix」のオリジナルドラマシリーズ『グラスハート』の世界観から飛び出したTENBLANK。映像を飛び越えリアルなステージへと歩み出した彼らの姿を記録した本作は、ファンにとって見逃せない一本となりそうだ。
なお、11月には、佐藤がTENBLANKを代表してアジア4都市（台北・ソウル・香港・バンコク）にてファンミーティングを行う予定で、自身としても初の海外ツアーとなる。台北、香港公演は既にソールドアウトしており、各地で参加するミュージシャンとのコラボレーションにも期待が高まっている。
■商品概要
TENBLANK from "Glass Heart" FAN MEETING feat. Takeru Satoh. Yu Miyazaki. Keita Machida. Jun Shison
価格：1万780円（税込）
形態：Blu-ray1枚組
仕様：三方背BOX / デジパック仕様
※日本国内限定での販売になります。
■収録内容（予定）
●本編
＊2025年10月11日（土）ぴあアリーナMM 夜公演
M1. MATRIX
M2. 旋律と結晶
M3. 約束のうた
M4. シトラス
M5. Chasing Blurry Lines
M6. Glass Heart
EN1. 永遠前夜
EN2. 約束のうた
●特典映像
＊昼公演トークパートダイジェスト
＊メイキング映像
●フォトブックレット
