旬のさつまいも掘りや、紅葉を楽しめる温泉旅館などで料金を割り引きしているところがあります。お得なサービスにあったさまざまな“ワケ”を取材しました。

■3分の1の値段で「いもほり体験」

久しぶりに秋晴れの1日となった27日。運動会の代休も重なり、集まった人数はおよそ300人。その300人が夢中になって収獲していたのは、秋の味覚・さつまいもです。

「何つくりましょうこれ、もて余しますね」

埼玉県にあるレジャー施設では、通常600円のいもほり体験が“ワケあって”3分の1のお値段、200円で楽しめます。（来月16日まで ※別途入園料が必要 ※生育状況により早期終了の場合も）

「不作といっていたから期待していなかったが、すごいとれる。こんなにとれると思ってなかった」

もともとは、猛暑や水不足の影響でさつまいもが生育不良となる予想だったため始めた、この割り引きキャンペーン。ところが、いざ掘ってみたところ…。

「1、2、3、…4つ出てきている」

「もう1個あった」

「つづいてるこれ」

「でか！」

「こっちとらないととれない」

9月に入り気温も下がり適度に雨も降ったため、畑のさつまいもが予想以上に大きく成長。200円で1人3株まで引き抜くことができますが、袋がパンパンになるほど大量に持ち帰る人もいるということです。

■前菜を減らすことで宿泊代金がお得に

秋の行楽シーズン、“ワケあって”お得な旅も。豊かな自然に囲まれた群馬県みなかみ町の温泉旅館。通常だと1泊2食つきで1万5000円からですが、1万2800円で泊まれるお得なプランを用意しています。（※部屋によって料金の変動あり）

きっかけとなったのは…。

宿泊客（70代）「日本旅館へ行くとずらっと（料理が）並ぶ。ちょっと多いなというところもあった」

坐山みなかみマネージャー・高島勇人さん

「基本の料理だと『量が多くて残してしまう』という声が多かった。“少し量を減らす”形でその分お値打ち価格、料金を下げさせていただいてる」

旅館の“おもてなし”の心が詰まった豪華な夕食ですが、以前から量が多すぎて食べきれないという声も。これまで6品出していた前菜を豆腐一品に減らすことで、原材料や人件費を抑えて宿泊代金を下げることができたといいます。

■埼玉でうどんがお得に…チェーンならではの狙いとは

埼玉県民のソウルフードも“ワケあって”今だけお得に。時刻は午後3時、昼食には遅く、夕食には早い時間帯ですが。

店員「大盛りにしますか？」

お客さん「大盛りで」

大盛りを注文するお客さん。物価高の中、うれしいことに午後3時から閉店時間まで、麺類の大盛り100円が無料となるのです。（※来月16日まで）

お客さん「もう夜ご飯いらない。おなかいっぱい、最高」

原材料の高騰などで今月、商品を値上げしたため、少しでもお客さんに還元したいと始めたこの企画。“午後3時”からという時間に、うどんチェーンならではの狙いがあるといいます。

山田うどん食堂 営業企画部長・江橋丈広さん

「山田うどんはお昼に来ていただくお客さんが多いので、夜が少なくなる。その時間帯に来てもらいたいという狙い」

大盛りサービス開始後、夜の売り上げは徐々にアップ。

お得の裏にはさまざまな“ワケ”がありました。

