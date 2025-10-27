フィギュアスケート男子で、グランプリシリーズ第２戦・中国杯を制した佐藤駿（エームサービス・明大）が２７日、開催地の重慶から成田空港に帰国した。これまで電気や超音波で行っていた右足首の治療を「体外衝撃波治療」に変更して痛みが緩和したことで、大きな不安なく試合に臨めたことが勝因のひとつ。「足の状態がよくなって、本番は（痛みが）０に近い状態でできた。精神的に楽になった」とうなずいた。

同治療法は今後も続ける方針。「けがしたときよりも痛い」と治療には大きな痛みを伴うが、見返りも大きいという。“新治療”で五輪選考がかかる全日本選手権（１２月１９〜２１日、国立代々木競技場）に弾みがつく結果を得られた。次戦は、ＮＨＫ杯（１１月７日開幕、東和薬品ラクタブドーム）に出場する。「中国杯も不安が強かったけど、大会を終えて自信に変わった。調子を崩さないようにＮＨＫ杯に臨んでいきたい」と意気込んだ。

トリプルアクセル（３回転半ジャンプ）を着氷させて３位に入った女子の渡辺倫果（三和建装・法大）は、「もっと良い演技がしたい」と気を引き締めた。次戦に向けては「スケート・アメリカはＳＰ、フリーともにノーミスの演技が目指して練習を積んでいきたい」と力を込めた。