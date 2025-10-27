ÅÝ¤·¤¿¤Ï¤º¤ÎËâ½Ñ»Õ¤¬»Ñ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¡Ä¡© ÀµÂÎ¤òÃÎ¤ê¶Ã¤¯¾¯Ç¯¤Ë¡¢Ëâ½Ñ»Õ¤¬ÆÍ¤¤Ä¤±¤¿Í×µá¡¿¥í¡¼¥É¥Þ¥®¥¢¤ÎÄï»Ò£
¡Ø¥í¡¼¥É¥Þ¥®¥¢¤ÎÄï»Ò¡Ù¡ÊFLIPFLOPs/¾®³Ø´Û¡ËÂè3²ó¡ÚÁ´10²ó¡Û
¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ø¥í¡¼¥É¥Þ¥®¥¢¤ÎÄï»Ò¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
¡¡ÍÄ¤¤º¢¡¢Ä¶¹â°ÌËâ½Ñ»Õ¡¦¥¯¥ª¥ó¤ËÌ¿¤òµß¤ï¤ì¤¿ÍÃÊ¼¤Î¾¯Ç¯¡¦¥¬¥ë¡£¤â¤é¤Ã¤¿µÁ´ã¤Ç°ìÌ¿¤ò¼è¤êÎ±¤á¤¿¥¬¥ë¤Ï¶¯¤¤ÍÃÊ¼¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤¹¤ë¤¬¡¢¤¢¤ëÆüÉã¿Æ¤ËÍÃÊ¼ÃÄ¤«¤éÄÉ¤¤½Ð¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥¬¥ë¤Ï°ì¿Í¤ÎÍÃÊ¼¤È¤·¤Æ¤È¤¢¤ë»Å»ö¤òÀÁ¤±Éé¤¦¤¬¡¢¶öÁ³ºÆ²ñ¤·¤¿¥¯¥ª¥ó¤ËÄï»Ò¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤Æ¡Ä!? ¡Ø¥À¡¼¥¦¥£¥ó¥º¥²¡¼¥à¡Ù¤ÎFLIPFLOPs¤¬ÉÁ¤¯¡Ø¥í¡¼¥É¥Þ¥®¥¢¤ÎÄï»Ò¡Ù¤Ï¡¢ËâË¡¤Ë¶½Ì£¤â¤Ê¤¤ÍÃÊ¼¤Î¾¯Ç¯¤È¡¢À¤³¦¤Ç¤â»ØÀÞ¤ê¤ÎËâ½Ñ»Õ¤¬»ÕÄï¡Ê¡©¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¿¥¤ê¤Ê¤¹ËÁ¸±¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤Ç¤¹¡ª ÂÔË¾¤ÎÂè4´¬¤Ï10·î10ÆüÈ¯Çä¡ª
¤³¤Îµ»ö¤Ë¤Ï¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°¤Ê²èÁü¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ¤Î¾å¡¢¤ªÆÉ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
