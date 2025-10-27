ルーブル美術館宝飾品盗難事件で犯行に関わった4人組のうち2人の身柄拘束　事件前に警備関係者と接触の可能性も

フランスのルーブル美術館から約155億円の宝飾品が盗まれた事件で急転直下、犯行に関与した4人のうち、2人の身柄が拘束された。

空港内で1人、パリ近郊で1人の身柄拘束

事件は10月19日、開館直後の午前9時半ごろに起きた。

工事作業員を装った4人組が2階の窓から館内に侵入し、皇帝ナポレオンにまつわる宝石など日本円で約155億円にのぼる宝飾品を奪い逃走した。

捜査が進展したのは、事件発生から6日目となる25日のこと。

シャルル・ドゴール空港で強盗グループの1人の身柄が拘束されたという。

地元メディアなどによると、拘束されたのはいずれも30代の男とみられる2人で、捜査当局が空港内で1人、もう1人をパリ近郊で拘束したという。

事件前に美術館警備関係者と接触の可能性も

また犯行グループが、事件前に美術館の警備関係者と接触していた可能性があることが分かった。

イギリスの一部メディアは「犯行グループが事件前に美術館の警備員1人と接触していたことを捜査当局が把握した」などと報道していて、観光客や警備が少ない時間帯を狙っていることなどから、「当局は、警備員からの機密情報をもとに犯行を計画したとみている」などとしている。

これまでのところ、被害に遭った約155億円の宝飾品は発見されていない。

（「イット!」10月27日放送より）