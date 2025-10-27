¸öÅÄÐÔÌ¤¡¢°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿ÈþÊ¢¶Ú¥Á¥é¥ê¤Î¥É¡¼¥ê¡¼SHOT¤ËÀä»¿¤ÎÀ¼¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëºÇ¶¯¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤Æ¤ä¤Ð¤¤¡×
10·î26Æü¡¢¸öÅÄÐÔÌ¤¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃè¤òÉñ¤Ã¤¿¥Õ¥é¥¤¥ó¥°SHOT¤Ê¤É¤â¸ø³«
10·î18Æü¡Á19Æü¤Ë¡¢¼«¿È¤Î25¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤òµÇ°¤¹¤ë¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¡ØKODA KUMI 25th ANNIVERSARY TOUR 2025 ¡ÁDe-CODE¡Á¡Ù¤ÎÅìµþ¸ø±é¤ò¹Ô¤Ã¤¿¸öÅÄ¡£
º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¥·¥ç¥Ã¥È¤À¤È¤·¤Æ¡¢¥É¡¼¥ê¡¼¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î¤¢¤ë¥»¥Ñ¥ì¡¼¥È¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ°áÁõ¤òÃåÍÑ¤·¤¿»Ñ¤ò¸ø³«¡£°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿Ê¢¶Ú¤Î±Ç¤¨¤ëÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢¥À¥ó¥µ¡¼¤é¤È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¹Ô¤¦ÍÍ»Ò¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÉñ¤¦¥Õ¥é¥¤¥ó¥°»Ñ¤Ê¤É¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¥Ð¡¼¥Ó¡¼¤¯¤¥¤Á¤ã¤ó¡×¡Ö¥¥å¡¼¥È¤¹¤®¤ë¡×¡Öº£¥Ä¥¢¡¼1ÈÖÂç¹¥¤¤Ê¥Ó¥¸¥å¡×¡Ö¤É¤Î·ÏÅý¤Ë¤â¤Ê¤ì¤ë¤«¤éÀ¨¤¤¡×¡Ö¤¯¤¥¤Á¤ã¤ó¤Î¼·ÊÑ²½¤¬¸«¤Æ¤ÆºÇ¹â¤Ë³Ú¤·¤¤¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤Æ¤ä¤Ð¤¤¡×¡ÖÆ°¤¤¬ºÇ¹â¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëºÇ¶¯¡×¤Ê¤É¤ÎÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
Æ±¥Ä¥¢¡¼¤Ï¼¡²ó¡¢12·î13Æü¡Á14Æü¤ËÂçºå¾ë¥Û¡¼¥ë¤Ç¤Î¸ø±é¤òÍ½Äê¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¡¢ºòÇ¯³«ºÅ¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î´¶Æ°¤ò¸Æ¤ó¤À¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¤ò¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤¿¡ØKODA KUMI Dinner Show 2025-2026¡ÖLove¡õSongs¡×¡Ù¤ò12·î21Æü¤è¤ê³«ºÅ¤¹¤ë¡£
²èÁü½ÐÅµ¡§¸öÅÄÐÔÌ¤¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram¤è¤ê