今夏リヴァプールからアストン・ヴィラに買取義務付きのレンタル移籍にて加入したMFハーヴェイ・エリオット（22）は新天地で苦戦している。



スター選手揃いのリヴァプールでは切り札的な役割でもあったエリオット。出場時間を求めて移籍を決断したが、ヴィラでのスタートダッシュに失敗。ここまで公式戦5試合で1ゴールという結果に留まっている。



さらに最近はピッチに立つこともできておらず、現在は公式戦4試合連続で出番なし。今節のマンチェスター・シティ戦（1-0）ではまさかのメンバー外となり、ベンチにすら入れなかった。





プレイタイムを確保できず、インパクトを残すのに苦労しているエリオットだが、ウナイ・エメリ監督はシティ戦の後にメンバー外にした理由を明かし、22歳MFには時間が必要だと主張した。「チームから一人選手を外す必要があったが、私が彼を選んだ。彼には満足しているし、練習もよくこなしている。彼の献身的な姿勢は素晴らしく、いい人だ。これは戦術的な判断だった」「彼にその件について話し、努力を続けるようにアドバイスした。彼は非常に優秀な選手だ。ただ我々の要求水準が高いだけだ。昨年も今年も同じポジションでプレイしている他の選手と比べる必要がある。彼を信じているので契約した。彼には時間が必要だ」（英『Daily Mail』より）戦術的な理由により、メンバーからエリオットを外す決断を下したというエメリ監督。エリオットを10番のポジションで起用する計画もあるというが、今はまだパフォーマンスが十分ではないと考えているようだ。ヴィラの攻撃陣にも素晴らしい選手が揃っており、定位置確保は簡単ではないが、エリオットは現状を打開してポジションを掴めるか。