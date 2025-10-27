マンチェスター・ユナイテッドはプレミアリーグ第9節でブライトンと対戦。4-2と勝利を収めた。ルベン・アモリム体制初の3連勝を記録し、リーグテーブルでも6位まで順位を上げてきた。



この試合で先制点を奪ったのはマテウス・クーニャ、決勝点を奪ったのはブライアン・エンベウモだ。クーニャは待望の今季プレミアリーグ初ゴール、エンベウモは試合終了間際にも追加点を挙げ、チームをリードするトップスコアラー（4得点）となった。





元マンUのガリー・ネビル氏は、彼らはクラブの勝利を決定づけることができるハングリー精神を備えた選手たちだと『sky sports』で称賛した。「クーニャとエンベウモは、以前からプレミアリーグでプレイしたことがあり、異なるレベルで結果を出す意欲があったため、契約に伴うリスクはなかった。エンベウモはチームに合っているようだ。ハングリー精神があり、ゴールを決めたいと思っているようだ。マンチェスター・ユナイテッドには、これから築いていくべき基盤がある。クーニャとエンベウモは、マンチェスター・ユナイテッドのために多くの試合で勝利するだろう」ブライトン戦は終盤に追い上げられたが、エンベウモのゴールのおかげでしっかりと勝ちを拾うことができている。いよいよ勝ち癖がついてきたマンU。攻撃をリードするクーニャとエンベウモが反撃の先鋒となることができるか、引き続き注目したい。