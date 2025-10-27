OCTPATHが、8thシングル『スターライトランデブー』を12月17日にリリースする。

今作は、OCTPATHのストロングポイントだというボーカルとダンスで魅了する“ステージングライク”な作品だ。表題曲「スターライトランデブー」はポジティブでハッピーな、胸騒ぎがするようなパーティーチューン。“日本を、世界を元気に”というコンセプトのもと、コールアンドレスポンスが楽しい、一緒に騒ぎたくなるほどにライブ映えするような1曲となっている。OCTPATHのオフィシャルSNSでは、新ビジュアルの投稿で新曲の一部が聴ける仕掛けも用意されている。

本情報とあわせて、今作のジャケット写真と新アーティスト写真が公開された。パーティ会場にてファンを待ち受けるかのようなスタイルは、クールさの中にしっかりとOCTPATHの個性が注入されたスタイルと、彼らだからこそ着崩してもラフすぎないスタイルの絶妙なバランスを保っており、8人が様々な表情を見せている。

（文=リアルサウンド編集部）