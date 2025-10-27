山形県では、気圧の谷や上空の寒気の影響により、大気の状態が非常に不安定となっています。２９日はじめにかけて、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょう、急な強い雨に注意してください。

【画像】山形・全国の天気

［気象概況］

北日本では、２９日にかけて西高東低の気圧配置が続き、上空に寒気を伴った気圧の谷が通過するでしょう。東北地方の上空約５５００メートルには、氷点下２４度以下のこの時期としては強い寒気が流れ込み、大気の非常に不安定な状態が続く見込みです。

このため、山形県では、積乱雲が発達し、雷の発生する所があるでしょう。





［防災事項］山形県では、２９日はじめにかけて、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうによる農作物や農業施設等への被害、急な強い雨に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

■山形・全国の天気

画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより

画像ありの記事を最初から

https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2252402?display=1