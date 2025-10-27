◎あすの全国の天気

北海道は日本海側を中心に雨や雪が降りそうです。山沿いを中心に、大雪による交通障害や、着雪による停電に十分注意をしてください。また、北海道の日本海側では夕方にかけて暴風に警戒が必要です。北陸と東北の日本海側は広く雨で、雷雨になる所があるでしょう。山陰や近畿北部も雨が降りやすい見込みです。一方、太平洋側と九州は広く晴れる予想です。

◎あすの予想気温

最低気温、最高気温ともに、ほとんどの所で前日より低くなりそうです。

最低気温は札幌で前日より6℃低い3℃、青森で8℃低い5℃、甲府で8℃低い7℃の予想です。その他、福岡は14℃、大阪は13℃、新潟は11℃、名古屋は13℃、仙台は10℃でいずれも前日より3〜4℃低いでしょう。東京は14℃で前日と同じくらいの予想です。

日中の最高気温は札幌で前日より8℃低い7℃、仙台で5℃低い15℃、東京で3℃低い21℃、名古屋で3℃低い19℃、新潟で5℃低い15℃、大阪で3℃低い19℃、福岡で4℃低い18℃の予想です。札幌は平年と比べても7℃低く、風が冷たく感じられそうです。

◎週間予報

・西日本と沖縄

西日本は30日(木)にかけて晴れる所が多いでしょう。31日(金)から11月1日(土)にかけては広く雨で、大雨となるおそれがあります。沖縄は1日(土)にかけて、しばらく天気がぐずつきそうです。

・東日本

関東と東海は29日(水)にかけて晴れるでしょう。31日(金)から1日(土)にかけては各地で雨が降り、太平洋側を中心に雨や風が強まる見通しです。新潟はその後、3日(月)にかけても雨が降りやすいでしょう。

・北日本

日本海側は29日(水)にかけて雨や雪が続くでしょう。30日(木)は広く穏やかに晴れる見込みです。31日(金)〜1日(土)頃にかけては大荒れの天気となるおそれがあります。今後も最新の情報にご注意ください。