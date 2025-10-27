日本テレビアナウンサーの本気すぎるコスプレが話題を呼んでいる。

２７日にインスタグラムで「コミケでの綾波レイに引き続き、同じ作品の惣流・アスカ・ラングレーをやらせていただきました！」とつづったのは、日本テレビ・河出奈都美アナウンサー。河出アナは、人気アニメ「新世紀エヴァンゲリオン」のキャラクターのコスプレをした姿をアップし、自身が出演した番組内でコスプレを披露したことに対し「『進行なのにコスプレする必要ある？』というツッコミが聞こえます、その通りです！！『でも、今年はエヴァ３０周年なんだからやるなら今しかない！』」と、コスプレに踏み切った経緯も明かした。

「ウィッグはアニメらしい束感と、自然な髪の間を取るのにこだわりました！カラコンも色とデザインが微妙に違うのを何種類も比較して選び抜いたものです 誰も気にしてないと思いながらも、昔から細かいこだわりが強く、妥協できない性格なんです…それゆえ自分の首を絞めるのです…泣」と自身のこだわりを続けた。

「おとといもコスプレイベントにプライベートで参加していたので何のキャラかお楽しみに」とファンに呼び掛けた。

この投稿にファンからは「本当に可愛すぎる」「いつものようにクオリティー高くて、リアルアスカでしたね」「かわいいの暴力」「コスプレさすがです！」「コスプレの完成度かなり高いです」「実写いけるや」といった声が寄せられている。