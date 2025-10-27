「絶対零度〜未解決事件特命捜査〜」(ファミリー劇場)

親しみやすい笑顔とひたむきな演技で、多くのファンに愛され続けている俳優・上戸彩。そんな彼女が初の刑事役を演じた作品として知られているのが、2010〜11年にかけて主演したドラマ「絶対零度」シリーズだ。

上戸彩が刑事役に初挑戦した「絶対零度〜未解決事件特命捜査〜」 (C) 共同テレビジョン

舞台となるのは、警視庁捜査一課に新設された「コールドケース」と呼ばれる未解決事件を専門に扱う特命捜査対策室。2009年11月1日に実際の警視庁内に新設されたばかりで、本作が連続ドラマとして初めて取り上げたことでも話題を呼んだ。

3カ月前に特命捜査対策室第4係に配属されたばかりの新人刑事・桜木泉(上戸)は、今日も調べものをしている途中に自席で寝てしまい、そのまま庁舎に泊まってしまうほど、仕事に熱中していた。そんな中、4係係長・倉田工(杉本哲太)は室長の長嶋秀夫(北大路欣也)から、前日に起こった人骨が発見された事件の資料を渡される。その人骨は、10年前に起きた未解決事件「東都銀行3億円事件」の容疑者の1人のものであるとされ、4係が捜査を担当することに。泉も事件関係者の聞き込みを行うが...。

■当時25歳の上戸彩が熱血刑事をフレッシュに演じる

(C) 共同テレビジョン

上戸演じる泉は、25歳の巡査部長。正義感が強く、"被害者や遺族のために真実を暴きたい"という熱意に突き動かされるように仕事をする熱血刑事。たとえ先輩から無駄だと言われても、疑問に思ったことは調べなければ気がすまない性格だ。特命捜査対策室の刑事からは「仕事が遅い」「ノロマ刑事」と言われ続け、室長からは「カメ」というあだ名をつけられてしまうほど。未解決事件の捜査を通して犯人の家族の苦悩に触れる中で、事件解決が必ずしも幸せな結末に繋がるわけではないという事実に打ちのめされて落ち込むものの、数々の経験を重ねることで刑事として、そしてひとりの人間として成長を遂げていく。

そんな泉を当時25歳の上戸が等身大の演技で表現。職場に泊まり込み、寝ぐせをつけたまま捜査に赴くなど、猪突猛進な泉をフレッシュに演じた。そのイメージをサポートしたのが、上戸のビジュアルだ。ナチュラルメイクにふわふわとしたパーマヘア、明るいイエローのトップスやクロップドパンツ、スニーカー、そしてメッセンジャーバッグと、アクティブなイメージを前面に押し出し、彼女のひたむきな演技をさらに印象づけた。

共演の俳優陣も、上戸の魅力を引き立てる力量の持ち主が顔を揃えている。北大路が演じる室長・長嶋は、泉を父親のように導き、その成長を促す役割を圧倒的な存在感と温かさで好演。そして、泉の先輩でもある塚本圭吾巡査部長役の宮迫博之は、ツッコミを入れるシーンで、上戸の素顔とも思えるほどのナチュラルな演技を見事に引き出している。

続編として、2時間スペシャルドラマ「絶対零度〜未解決事件特命捜査〜ＳＰ」と「絶対零度〜特殊犯罪潜入捜査〜」も制作され、上戸の代表作のひとつにもなった本作。時効を間近に控えた未解決事件の解決に奔走する泉の活躍と成長をナチュラルに表現した上戸の演技を 、ぜひその目で確かめてほしい。

文＝中村実香

