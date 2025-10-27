27日、岩手県一関市の民家の庭で男性の遺体が見つかりました。遺体にはクマによる爪痕などがあったことなどから、クマに襲われたものとみられています。クマによる被害が相次ぐ中、秋田県の鈴木知事は、自衛隊の災害派遣を要請することを明らかにしました。

■クマ被害か 岩手県で男性1人が死亡

クマがヒトの生活を脅かしています。

27日も岩手県で…。慌てふためくハンターたち。民家の目の前にはクマ。男性1人が死亡する事態に。

環境省によると、今年度のクマによる死者は10人。“災害級”の被害が出ています。

◇

岩手県一関市ののどかな集落は、異様な雰囲気に包まれていました。

27日午前10時半すぎ。「住民と連絡が取れない」という通報を受け、駆けつけた猟友会や警察。家の前にいたところ……。

「おい！ 逃げろ！ 逃げろ！」

現場の空気が一変。

オスの成獣とみられる、約150センチ、70キロのクマが姿を現します。すかさず放たれた銃弾は、合計3発。クマは駆除されました。

しかし民家の庭では、男性1人の遺体を発見。警察によると、身元はこの家に1人で暮らす佐藤富雄さん（67）と判明。

遺体の損傷が激しく、クマによる爪痕やかまれた痕が残っていたことから、警察はクマに襲われたものとみています。

また、遺体の付近では飼い犬とみられる犬1匹の死骸も発見されています。

■秋田市内でもクマ出没

クマは市街地にも出没。秋田市内で25日から26日にかけ、クマの目撃情報が相次いでいるのです。

現場はJR秋田駅から約600メートルの「千秋公園」。周辺には複数の宿泊施設や病院などもある、まさに市の中心部です。

秋田市民

「恐ろしいと思います、安心して行き来できない。市街地の中心部にきてるから恐怖を感じます」

福岡から帰省中

「帰省中で福岡から来た。来るときに『クマに気をつけて』と言われて。新聞にクマ情報、毎日出ててびっくり。身近に恐怖を感じました」

市は公園への立ち入りを規制。捕獲用のオリ1基を設置しましたが、まだ反応はなく、目撃情報もその後、確認されていません。

■秋田・鈴木知事 自衛隊に「災害派遣要請」へ

クマの出没が相次ぐ秋田県。今月だけでも35人が襲われ、1人が亡くなる事態に。まさにクマによる災害です。

冬を前に活発になり、ヒトの生活圏に接近するクマ。

この“異常事態”に、秋田県の鈴木知事が“SOS”を求めた相手は…、自衛隊です。

秋田県 鈴木知事

「各市町村で編成する駆除実施隊のマンパワーも限界にきている。私たちの力だけでは範囲を超えている状況なので、これは自衛隊の力をお借りしたい」

通常、クマが出没した際、出動するのは猟友会のハンター。そして警察です。

ただ、知事によると、クマの出没が多い今年は人手が足りず、現場の対応が困難に。

そこで自衛隊に「災害派遣要請」をするというのです。

■要請に自衛隊による「クマの銃撃」は含まず

求める内容については…。

秋田県 鈴木知事

「（ワナを）大量に仕掛けていますから、かかっているか見回ったり、駆除した個体の解体処理をしたり、うしろの業務を全部猟友会はじめ自治体のみなさんがやっているので、そこの権限だったり資格が必要ない部分について、自衛隊の力をお借りできないかと」

いわゆる現場の後方支援。クマの銃撃は含まないとしています。

28日にも防衛省を訪れる予定の鈴木知事。

複数の防衛省関係者によると、自衛隊は要請を受ける方向で調整しているということです。

クマ被害が相次ぐ異常事態に、自衛隊が解決の一手となるのか、注目です。