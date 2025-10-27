【エーデルワイス賞】道営の無敗馬・リュウノフライトは6枠6番へ
10月30日（木）に門別競馬場で行われる、エーデルワイス賞（Jpn3・2歳牝・ダ1200m）の枠順は下記の通り。唯一の2歳牝馬限定のダート重賞。この時期のJRA馬、道営馬は五角の戦い。デビューから無傷の3連勝でここへ挑む道営所属リュウノフライトは6枠6番へ。これまでの勝ちっぷりはよく、JRA馬を圧倒する可能性は十分にある。注目の発走は20時10分。
1枠1番
タイセイフレッサ
牝2・55.0・斉藤新
斉藤誠・美浦
2枠2番
アパタイトテソーロ
牝2・55.0・吉田隼人
畠山吉宏・美浦
3枠3番
ビッグカレンルーフ
牝2・55.0・石川倭
米川昇・北海道
4枠4番
カイシンパジェント
牝2・55.0・桑村真明
角川秀樹・北海道
5枠5番
アヤサンジョリーン
牝2・55.0・安藤洋一
五十嵐冬樹・北海道
6枠6番
リュウノフライト
牝2・55.0・小野楓馬
山口竜一・北海道
6枠7番
トウカイマシェリ
牝2・55.0・鮫島克駿
高柳大輔・栗東
7枠8番
ミスティライズ
牝2・55.0・阿部龍
角川秀樹・北海道
7枠9番
エムティリオ
牝2・55.0・山本聡哉
角川秀樹・北海道
8枠10番
タケノルル
牝2・55.0・宮内勇樹
川島洋人・北海道
8枠11番
ミスバレンシア
牝2・55.0・落合玄太
武井亮・美浦